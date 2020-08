Auto, Unrae: in Italia il 60% del parco circolante supera 10 anni di età. Nel 2019 vendite vetture a benzina hanno superato diesel

ROMA - In italia a fine 2019 c’era un parco circolante di auto di circa 38.360.000 unità, di cui circa il 60% ha oltre 10 anni di vita. Lo rileva l’Unrae, Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, nel rapporto statistico annuale sul settore auto in Italia. Nel nostro Paese quasi il 60% delle autovetture appartiene alle classi da Euro 0 a Euro 4. L’età media delle vetture che circolano si attesta intorno agli 11,5 anni, sale a 13,6 anni per i veicoli industriali e a 12 anni per gli autobus. Nel dettaglio, in Italia il 3,8% delle auto è Euro 0, il 5,2% Euro 1, l’8,4% Euro 2, il 12,7% Euro 3, il 27,6% Euro 4, il 18,5% Euro 5 e il 23,9% Euro 6 + E.

Prima che si abbattesse sul mercato l’emergenza Covid-19, il decennio 2010-2019 si era chiuso in apparente recupero (1.917.000 immatricolazioni nel 2019) rispetto al crollo delle vendite del 2013 (1.305.000 unità). Nel 2019, inoltre, si è registrato il sorpasso delle vendite di auto a benzina rispetto a quelle diesel dopo 15 anni in cui le motorizzazioni diesel avevano ogni anno una quota di mercato maggiore e superiore al 50%. Nel 2019 in Italia le immatricolazioni di autovetture alimentate a benzina sono ammontate a 852mila unità, seguite dalle auto con motori diesel ferme a 763mila immatricolazioni. Oltre al sorpasso del benzina sul diesel, i dati registrano la costante ascesa delle ibride ed elettriche, che in dieci anni salgono per le prime da 4.800 unità vendute nel 2010 alle oltre 116mila del 2019, per le seconde da 118 unità a quasi 10.700.