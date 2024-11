Auto: Urso: «Cambio regole Ue o 15-17 mld in arrivo multe, fiducioso su piano Italia a Consiglio del 28 novembre»

L'Europa cambi il «regolamento» sugli obiettivi per la quota di produzione di auto elettriche o sarà «il collasso» del settore che andrebbe incontro a multe «tra i 15 e i 17 miliardi». Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso a 'Giù la maschera' su Radio 1 Rai, sottolineando che l'Italia ha preparato un «position paper» da presentare al Consiglio Ue competitività del 28 novembre e sul quale il ministro si è detto «fiducioso» si possa creare «una significativa alleanza dei paesi Ue». «Come ormai è chiaro a tutti dai dati europei, il problema non è solo dell'Italia ma è soprattuto dell'Europa dato che le principali case europee, mi riferisco anche e non solo a quelle tedesche che hanno annunciato chiusure e licenziamenti», afferma Urso. «La soluzione dunque è in Europa nel prendere atto situazione sotto gli occhi di tutti», afferma osservando che «i consumatori non riescono ad acquistare le auto perché sono troppo care e le case di produzione europee non riescono a rispettare i parametri».

Quindi «se non cambia il regolamento dovranno pagare multe tra i 15 e i 17 miliardi di euro». «Per scongiurare questa tagliola che farebbe del tutto collassare industria» spiega Urso le case europee stanno riducendo la produzione di auto endotermiche o importano in Ue le auto elettriche cinesi. «Noi per primi accorti ci siamo accordi di questo meccanismo infernale, da due anni chiediamo all'Ue di cambiare», afferma ancora annunciando un position paper dell'Italia «per chiedere alla Commissione Ue di rivedere le modalità e le tappe per raggiunge " gli obiettivi, «anticipando la clausola di revisione» e prevedendo «il sostegno delle imprese», «incentivi all'acquisto» e «un piano di investimenti comuni». «Il nostro position paper è stato sottoposto ad altri paesi Ue», prosegue Urso, dicendosi «fiducioso di poterlo presentare al Consiglio competitività del 28 novembre» con «significativa alleanza» di paesi Ue.