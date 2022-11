Auto usate, -11% mercato nei primi 9 mesi dell’anno. Unrae, scambi fra privati sfiorano 60%, diesel al primo posto

TORINO - Il mercato delle autovetture usate nei primi 9 mesi del 2022 conferma il saldo negativo dell’11,1% a 3.313.944 trasferimenti di proprietà rispetto ai 3.726.152 dello stesso periodo 2021. I trasferimenti netti perdono il 12,7%, mentre le minivolture si riducono dell’8,7%. I dati (in attesa di consolidamento) sono stati diffusi dall’Unrae. Il diesel mantiene la prima posizione, nei 9 mesi 2022, con il 49,0% delle preferenze (-1,9%), seguito dal benzina con una quota al 40%, in linea con lo stesso periodo 2021. Il Gpl copre il terzo posto (al 4,4% del totale) e le ibride il quarto con una share in crescita al 3,4%. Il metano si ferma al 2,2%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure (Bev) salgono allo 0,6% e le plug-in allo 0,4%. Continua ad accelerare la quota di scambi tra privati, che arrivano al 59,4% dei passaggi di proprietà (guadagnando circa 12 punti), per la minore disponibilità di auto presso le reti di vendita. Scendono al 37,0% quelli da operatore a cliente finale. Cedono leggermente quelli provenienti dal noleggio (0,6% complessivo) e perdono 1,3 punti quelli da Km0 (al 2,9%).