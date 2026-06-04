Auto usate: arriva una nuova soluzione digitale per rendere più sicure le compravendite

Comprare o vendere un'auto usata può ancora rappresentare un momento delicato e la fase di pagamento, in particolare, continua a essere uno degli aspetti che generano maggiori dubbi e timori sia per chi acquista sia per chi vende. Bonifici da verificare, assegni circolari da controllare, rischi di frode e difficoltà nel coordinare il trasferimento del denaro con il passaggio di proprietà sono situazioni ancora frequenti in un mercato che, in Italia, continua a registrare volumi di transazioni molto elevati. Per rispondere a queste esigenze, Secarepay, marketplace online dedicato alla compravendita di auto usate, ha annunciato il lancio di Secarepay Wallet, una nuova infrastruttura di pagamento sviluppata in collaborazione con Fabrick, società specializzata nei servizi di Open Finance.

L'obiettivo è introdurre un meccanismo in grado di aumentare la sicurezza delle transazioni e ridurre i rischi legati allo scambio di denaro tra le parti. Il funzionamento è semplice: l’acquirente versa l’importo concordato e le somme vengono custodite su un conto tecnico gestito da Fabrick. Il denaro viene quindi trasferito al venditore solo dopo la verifica dell'avvenuto passaggio di proprietà del veicolo. In questo modo il pagamento e il trasferimento dell'auto vengono coordinati all'interno di un unico processo digitale, offrendo maggiori garanzie a entrambe le parti coinvolte. La soluzione si basa sulle tecnologie Pay by Bank e Financial Split Payments sviluppate da Fabrick e non è destinata esclusivamente agli utenti del marketplace Secarepay. Il sistema può infatti essere utilizzato anche per compravendite nate su altri portali di annunci o attraverso accordi diretti tra privati.

Secondo Andrea Capelli, fondatore e amministratore unico di Secarepay, il tema della sicurezza resta centrale in un comparto che presenta ancora numerose aree di miglioramento: “La nostra mission è diffondere sicurezza e trasparenza nella compravendita di auto usate, un mercato ancora oggi esposto a rischi e inefficienze. Con Fabrick compiamo un passo decisivo: rendiamo il pagamento sicuro e accessibile attraverso una piattaforma aperta e integrabile, progettata per adattarsi a qualsiasi modalità di compravendita, non solo all’interno di un marketplace”.

Anche per Fabrick il settore automotive rappresenta uno degli ambiti più interessanti per l’applicazione di servizi finanziari integrati. “Con questa collaborazione portiamo soluzioni digitali capaci di semplificare i processi di pagamento, aumentare sicurezza e trasparenza delle transazioni e abilitare nuove opportunità di servizio per marketplace, dealer e operatori del settore. Un esempio concreto di come l’Embedded Finance possa sostenere modelli di business più efficienti e innovativi”, spiega Alberto Mussinatto, Chief Product & Strategy Officer di Fabrick. Un aspetto particolarmente interessante della soluzione, infatti, riguarda la possibilità di integrarla all'interno dei sistemi digitali di dealer e altre piattaforme di compravendita, consentendo agli operatori del settore di offrire ai propri clienti un processo di pagamento strutturato e sicuro.