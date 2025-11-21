Auto usate, cresce il mercato in Italia: +6,8% a settembre. Le benzina superano per la prima volta le diesel

Nel mese di settembre il mercato dell'auto usata segna un andamento di crescita: con 480.107 trasferimenti di proprietà (dati Unrae in attesa di consolidamento), il mese segna un solido incremento del 6,8% (il più elevato dell'anno) rispetto ai 449.409 di settembre 2024 (+5,4% sul 2019). I trasferimenti netti crescono del 5,9%, mentre le minivolture segnano un +8,2%. Nei primi 9 mesi la crescita è del 3,5% con 4.093.645 trasferimenti (+0,4% sul 2019).

Fra le motorizzazioni nel mese il diesel perde una storica prima posizione a vantaggio del motore a benzina, che con una quota stabile al 39,6% sale al primo posto (38,6% nei 9 mesi). Il diesel continua a ridurre il suo peso e scende in seconds posizione al 39,4% di quota (-4% e al 41,9% nel cumulato). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 10,6% in settembre e il 9,9% in gennaio- settembre; seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,6% e 2,2% nel mese (5,2% e 2% nel cumulato); Bev e plug-in salgono all'1,2% e 1,4% in settembre (1% e 1,3% nei 9 mesi).