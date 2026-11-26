La sicurezza contro i furti passa anche dal mercato delle auto usate. Proteggere la propria vettura e preservarne il valore nel tempo rappresenta un’esigenza non soltanto per chi acquista un veicolo nuovo. Da questa considerazione nasce “Ariel Safe”, il nuovo programma frutto della partnership tra LoJack, specializzata nelle soluzioni tecnologiche per il recupero dei veicoli rubati, e Ariel Car, rete di vendita di auto usate provenienti dal noleggio a lungo termine.

Grazie all’accordo, gli automobilisti che acquisteranno una vettura presso la rete commerciale Ariel Car potranno scegliere di installare i dispositivi LoJack, affiancando alle garanzie dell’usato certificato un ulteriore strumento di tutela del proprio investimento.

Come funziona il servizio di ritrovamento delle auto rubate. Al centro dell’iniziativa c’è la tecnologia in radiofrequenza sviluppata da LoJack, in grado di supportare la localizzazione dei veicoli rubati anche in contesti nei quali i tradizionali sistemi satellitari possono incontrare difficoltà, come garage, parcheggi sotterranei e container. Il servizio prevede inoltre una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, che assiste l’automobilista in caso di furto, e un team di specialisti impegnati sul territorio per agevolare le operazioni di recupero delle vetture. L’installazione del dispositivo può comportare anche vantaggi sul fronte assicurativo, in base alle condizioni previste dalle compagnie aderenti.

Usato certificato, dalla tracciabilità alla sicurezza. La partnership amplia l’offerta di Ariel Car, divisione del Gruppo EcoProgram Flotte specializzata nella commercializzazione di veicoli provenienti dal noleggio a lungo termine. Tra gli elementi distintivi della sua proposta figura la Carta d’Identità dell’auto, che consente all’acquirente di conoscere la storia della vettura attraverso chilometraggio certificato e manutenzioni documentate.

«Non esistono evidenze statistiche che dimostrino come il fenomeno dei furti d’auto riguardi esclusivamente le vetture di nuova immatricolazione», osserva Nicola Mannari, EMEA Sr Sales Director di LoJack, evidenziando l’importanza di diffondere una cultura della sicurezza che accompagni sempre l’automobile: “Oggi il peso del canale usato è sempre più importante e siamo lieti di annunciare Ariel Safe, il nuovo programma con il quale ampliamo l'accesso alle nostre soluzioni grazie un partner unico e qualificato e una rete commerciale capillare, contribuendo a diffondere una cultura della sicurezza che accompagna l'automobile lungo tutto il suo ciclo di vita.”

«Chi sceglie un’auto usata cerca convenienza, ma soprattutto certezze: sulla qualità del veicolo, sulla trasparenza dell’acquisto e sulla possibilità di preservarne il valore nel tempo», sottolinea Cecilia Tabarelli, Direttore Sviluppo & Trasformazione Remarketing di Ariel Car. Con Ariel Safe, dunque, alla certificazione della storia e delle condizioni della vettura si aggiunge la possibilità di proteggerla durante il suo successivo ciclo di utilizzo.