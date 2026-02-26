Auto usate: quale il costo reale? Ecco tutti gli elementi da considerare per evitare “brutte sorprese”

Con l’avvento delle piattaforme digitali specializzate, l’accesso dei consumatori alle offerte di auto usate è aumentato notevolmente e si sono ampliate le opportunità di acquisto. Scegliere tra le diverse alternative richiede estrema attenzione: il prezzo esposto in un annuncio è solo il punto di partenza per valutare il costo reale dell’operazione. Ad esso, infatti, bisogna innanzitutto sommare i consueti costi accessori, quali passaggio di proprietà, bollo, manutenzioni ordinarie, consumi e assicurazioni obbligatorie: si tratta di valori generalmente non difficili da reperire o stimare.

Andrea Capelli, founder e amministratore unico di Secarepay

Stato dell’auto: leggere gli indizi - Ma non basta. È fondamentale comprendere se l’importo rispecchi il reale valore della vettura, in relazione al suo stato effettivo e a eventuali costi inattesi.

Come procedere? Sul primo fronte, occorre ricavare il maggior numero di informazioni sulle condizioni dell’auto. L’indicatore principe è senz’altro lo storico delle manutenzioni: la cura regolare del veicolo è presupposto positivo del suo “stato di salute” e, dunque, del minor rischio di futuri guasti imprevisti. Quindi, è buona norma chiedere al venditore copia di ricevute e fatture per ricostruire la cronologia di tagliandi e altri interventi. Ma oltre alla loro frequenza, meglio valutarne anche la qualità: assistenza ufficiale o officine generiche possono determinare differenze importanti nella manutenzione a cui è stata sottoposta la vettura.

Con “spirito investigativo”, invece, si possono dedurre ulteriori elementi considerando la provenienza geografica e il vissuto dell’auto: se, ad esempio, lunghe esposizioni al sole possono deteriorare parti in plastica e guarnizioni, la salsedine, in una zona costiera, è un’acerrima nemica di vernici, metalli e pneumatici, mentre il traffico, le buche e il pavé di un grande centro urbano incidono su carrozzeria e sospensioni in misura certamente maggiore delle scorrevoli vie di una tranquilla cittadina di provincia. Insomma, lungi dal diventare aspiranti Sherlock Holmes, una lettura attenta di questi indizi può orientare la scelta soprattutto quando si confrontano modelli simili per caratteristiche e prezzo.

Il rischio di modifiche e interventi - Altro tema, come anticipato, è quello dei costi inattesi. Le modifiche aftermarket, eseguite per ragioni estetiche o di performance, ne sono una fonte comune. Marmitte non omologate, rimappature delle centraline per modificare i parametri di gestione del motore, installazione di impianti GPL o CNG non certificati o interventi sulla trasmissione sono solo gli esempi più diffusi: non soltanto possono pregiudicare la revisione - con la necessità di costosi interventi di ripristino - ma anche aumentare usura e consumi, invalidare garanzie, complicare le riparazioni e influire sui premi assicurativi. Quando una modifica non è documentata o regolarmente omologata, quindi, il prezzo va rivalutato in funzione dei costi di ripristino o, addirittura, è preferibile desistere.

Acquisti dall’estero: attenzione a IVA e omologazioni - Ulteriore capitolo è l’acquisto dall’estero, dove i costi inattesi possono essere fiscali o logistici: il pagamento dell’IVA all’importazione per Paesi extra-UE, le spese di trasporto e sdoganamento nonché gli oneri per l’immatricolazione o l’omologazione in Italia sono tutte voci che possono trasformare un prezzo apparentemente vantaggioso in una spesa molto gravosa. Bisogna tenerne ben conto e, soprattutto, è consigliabile rivolgersi a rivenditori professionisti e affidabili da cui ricevere ragguagli preventivi su tutti questi aspetti.

Garanzie e componenti critiche - Inoltre, qualora emergano interventi importanti effettuati su componenti critiche dell’auto - come cambio, centraline o parti del motore - diventa cruciale attivare un’adeguata garanzia che copra il rischio di problematiche “di ritorno”, a meno che non sia già fornita dal venditore: un ulteriore voce da valutare nel calcolo del costo totale.

Prezzi troppo bassi: meglio stare all’erta - Il quadro degli elementi da considerare, in definitiva, è ampio. Tutte queste attenzioni, mi preme rimarcare, hanno ancora più importanza se ci troviamo di fronte a un prezzo di vendita “troppo” conveniente. Proprio dietro questi casi, infatti, spesso si celano tentativi di truffe e raggiri basati sulla vendita di auto con danni nascosti o che comportano costi inattesi, se non addirittura offerte di auto inesistenti, solo per fare qualche esempio.

Sono situazioni purtroppo non rare ed è proprio questo il motivo per il quale in Secarepay abbiamo fatto della tutela dell’utente la nostra mission, integrando nella nostra piattaforma per la compravendita di auto usate un sistema completo di sicurezza e controllo delle transazioni del quale beneficiano tanto i venditori quanto gli acquirenti.

D’altronde, per dare un’idea della dimensione dei rischi, i dati forniti da Arco Consumatori, relativi alle controversie gestite dall'associazione nel biennio 2024-2025, evidenziano che i problemi principali nella compravendita di auto usate hanno riguardato proprio l'incertezza sullo stato del veicolo (circa il 50% dei casi), il rischio di truffe e l’occultamento di difetti a fronte di prezzi irrealisticamente bassi. In aggiunta, un recente sondaggio condotto da Carfax ha evidenziato che due italiani su tre temono una frode e che uno su cinque l’ha già subita. È quindi opportuno mantenere sempre alta la soglia di attenzione e valutare con cura i canali e i rivenditori a cui affidarsi.