Comprare o vendere un’automobile usata direttamente da un privato garantisce spesso un risparmio economico significativo rispetto ai canali tradizionali, ma espone entrambe le parti a una serie di incognite. Dal timore di chilometraggi alterati alle lungaggini burocratiche, fino al rischio legato alla gestione del denaro al momento del passaggio di proprietà, la trattativa diretta nasconde diverse insidie.

Per colmare questo divario tra convenienza e tutela nasce Easyprivato, il nuovo servizio di intermediazione sviluppato da Carzooon S.p.A., società parte del Gruppo Intergea. Il progetto debutta ufficialmente sul territorio con l’apertura del primo Point fisico a Torino, in corso Rosselli 173, negli stessi spazi che già ospitano Autobro, il marchio del gruppo dedicato alla vendita online di vetture usate e a chilometri zero.

L'obiettivo dell'iniziativa è mantenere intatti i vantaggi economici della trattativa tra privati, affiancando però a venditore e acquirente la struttura e le garanzie di un operatore professionale. Il nuovo sportello torinese è concepito come un luogo di consulenza diretta dove le parti possono incontrarsi ed essere seguite passo dopo passo durante l'intera transazione.

Come funziona la tutela Il protocollo messo a punto da Easyprivato interviene sui punti più critici della compravendita dell'usato, articolandosi in diversi servizi chiave:

Diagnostica e verifica dei chilometri: Prima di finalizzare l'accordo, i tecnici analizzano i dati registrati nelle centraline elettroniche del veicolo tramite presa diagnostica. Questo passaggio permette di individuare eventuali anomalie meccaniche o elettroniche e di accertare la reale corrispondenza dei chilometri dichiarati.

Garanzia post-vendita: A differenza delle normali transazioni tra privati, dove vige la formula del "visto e piaciuto", il servizio include una copertura di 12 mesi sul veicolo, con la possibilità di estenderla fino a quattro anni.

Pagamento protetto: Per eliminare il rischio di truffe o insolvenze, Carzooon funge da garante finanziario. L'acquirente versa l'importo pattuito alla società prima del passaggio di proprietà; solo una volta completate le pratiche burocratiche e consegnata l'auto, la somma viene trasferita tramite bonifico al venditore (al netto della commissione di intermediazione) entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Burocrazia e alternative rapide: Il Point si fa carico della stesura dei contratti e delle pratiche per il passaggio di proprietà. Inoltre, per i proprietari che hanno necessità di monetizzare in tempi brevi, è prevista la possibilità di immettere la vettura in un circuito d'asta riservato agli operatori professionali.

Un punto di riferimento sul territorio La scelta di puntare su una presenza fisica affiancata al digitale risponde alla necessità di offrire rassicurazioni concrete agli automobilisti. «Chi compra o vende un'auto tra privati non dovrebbe essere costretto a scegliere tra convenienza e sicurezza», afferma Gilberto Brecciaroli, Responsabile Sviluppo Strategico e Coordinamento Point di Easyprivato.

«Con questo servizio la trattativa resta tra privati, ma venditore e acquirente non sono più soli», prosegue Brecciaroli. «Controlliamo l'auto, li affianchiamo nella gestione dei documenti e seguiamo il pagamento in modo sicuro. Il Point rappresenta un riferimento concreto sul territorio: un luogo dove venire di persona, fare domande e ricevere il supporto diretto di un consulente».