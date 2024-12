Autocentri Balduina, una storia lunga 62 anni, e buona parte di questi al fianco di Audi

Una storia lunga 62 anni, e buona parte di questi al fianco di Audi. La concessionaria Autocentri Balduina a Roma è un'istituzione, fondata da Mario Cappella nel 1962 e portata avanti dai suoi figli. «Io sono entrato nel 1985 ricorda il figlio Gianni Andrea, presidente della società bruciando un po' le tappe mentre ero ancora studente. È stato molto impegnativo all'inizio, ma avevo ottimi collaboratori, la passione per le automobili e i miei studi in business administration. E poi avevo sempre respirato l'aria dell'azienda sin da ragazzino. Ho preso tanti schiaffoni, ma mi sono fatto le ossa e oggi, insieme a mio fratello Pier Giacomo e alle mie sorelle Simona e Micaela, la nostra azienda gode di buona salute e guarda al futuro con ottimismo». La definizione di azienda familiare tuttavia sta stretta ad Autocentri Balduina. «Da una decina d'anni abbiamo una governance autonoma prosegue Cappella con un direttore generale e un manager responsabile per ogni singolo marchio. Noi della famiglia continuiamo per passione, ma l'azienda è strutturata per andare avanti da sola e i nostri figli, quando avranno completato gli studi, saranno i benvenuti se vorranno continuare la nostra attività. Nel frattempo abbiamo istituito un'academy per formare giovani laureati, anche con stage retribuiti e dando loro la possibilità di entrare in questo mondo. Stiamo costruendo i nostri collaboratori per il futuro e stiamo ottenendo grandi soddisfazioni».