Autohero punta al futuro dopo i successi del 2022. Crescita del 50% dei veicoli usati venduti rispetto al 2021

MILANO - Con un fatturato superiore al miliardo di euro e una crescita di oltre il 50% del numero di veicoli venduti rispetto all’anno precedente, Autohero ha chiuso il 2022 in positivo. Lo shop online, società berlinese dedicata alle auto usate e che opera anche in Italia, lo scorso anno ha venduto oltre 64.000 auto e ha chiuso l’anno vendendo il 55% in più di veicoli rispetto all’anno precedente. Per la prima volta dalla fondazione della società, poi, il fatturato annuo ha superato il miliardo di euro, con una crescita di oltre l’80% rispetto al 2021. Al contempo, l’utile lordo di Autohero è aumentato di oltre 70 milioni di euro. Grazie alle sinergie all’interno di Auto1 Group e alle sue attività in Europa, nel 2022 Autohero è stato in grado di offrire una vasta gamma di veicoli nel suo shop online, la cui offerta viene rinnovata quotidianamente, che mette a disposizione diverse migliaia di veicoli di tutte le marche e modelli e di diverse fasce di prezzo.

Tutti i veicoli sono esclusivamente di proprietà dell’azienda, possono essere ordinati immediatamente e vengono consegnati entro pochi giorni. Inoltre, tramite il proprio profilo su Autohero, i clienti possono effettuare, salvare e gestire ricerche per specifiche categorie di veicoli o modelli. Nel 2022 l’azienda ha investito ulteriormente nelle proprie infrastrutture e nel miglioramento dei servizi ai clienti. Uno dei punti di sviluppo cardine è stata l’apertura di nuovi centri per le auto usate, che consentono un controllo completo in ogni fase del processo di ricondizionamento dei veicoli. Nel 2022 sono stati inaugurati altri centri in Belgio, Spagna e Italia e nel 2023 è prevista una nuova apertura in Olanda. Dalla fine del 2022 Autohero offre ai clienti anche il pagamento del veicolo alla consegna.

Anche la flotta Autohero è stata ampliata, ora può contare su oltre 160 truck in tutta Europa che consentono la consegna del veicolo con i camion trasparenti. «Nel 2022 siamo stati in grado di proseguire la nostra crescita con Autohero - ha commentato Soni Leraj, director retail Italy di Autohero - e abbiamo ulteriormente registrato il consolidamento della tendenza all’acquisto di auto usate online. Siamo orgogliosi della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi, questo ci spinge a migliorare sempre di più il nostro servizio clienti e la nostra customer experience».