Auto, accordo Ue su norme circolarità veicoli e gestione dei fuori uso. Nuove direttive favoriranno il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero

La presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento relativo ai requisiti di circolarità per la progettazione dei veicoli e la gestione dei veicoli fuori uso. Le nuove norme sostituiranno le due direttive esistenti e stabiliranno requisiti per garantire che i nuovi veicoli siano progettati in modo da favorirne il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Il nuovo regolamento amplia significativamente l'ambito di applicazione delle direttive precedenti per coprire più categorie di veicoli, consentendo così di acquisire una quota maggiore del parco veicoli e dei componenti Ue ai fini dei requisiti di economia circolare. Inoltre, continua ad applicarsi pienamente alle autovetture e ai furgoni commerciali leggeri, ma l'accordo estende gli obblighi di trattamento (raccolta, bonifica, rimozione obbligatoria dei componenti) a tutti i normali veicoli pesanti (ad esempio autocarri), motocicli e veicoli per uso speciale (sia di piccole dimensioni che pesanti).

I colegislatori hanno concordato di esentare i piccoli produttori di veicoli pesanti per uso speciale. I colegislatori stabiliscono requisiti per garantire che i nuovi veicoli siano progettati per facilitare il riciclaggio, il riutilizzo e la rigenerazione di parti e componenti. Un elemento fondamentale dell'accordo è l'introduzione di obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato, in particolare di plastica, nei nuovi veicoli. Questi obiettivi per la plastica riciclata saranno introdotti gradualmente nell'arco di dieci anni: 15% in 6 anni, 25% in 10 anni. Almeno il 20% di questa plastica riciclata deve provenire da un riciclo a circuito chiuso (ovvero materiale recuperato da veicoli a fine vita) per garantire che i materiali di valore vengano mantenuti all'interno dell'economia circolare.

Sulla base di uno studio di fattibilità che dovrà essere completato entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrà introdurre obiettivi futuri per altri materiali come acciaio riciclato, alluminio, magnesio e materie prime essenziali mediante un atto delegato. L'attenzione rimane rivolta a garantire che questi obiettivi siano raggiunti attraverso l'utilizzo di rifiuti post-consumo.

Ogni anno circa 3,5 milioni di veicoli scompaiono senza lasciare traccia dalle strade Ue e vengono esportati, demoliti o smaltiti illegalmente. Per affrontare il problema dei "veicoli scomparsi" e dello smantellamento illegale, l'accordo introduce norme più chiare sulla distinzione tra veicoli usati e veicoli fuori uso. Viene stabilito un insieme chiaro di criteri per determinare in modo definitivo quando un veicolo è considerato un rifiuto. Una volta che un veicolo soddisfa questi criteri, deve essere trattato da un impianto di trattamento autorizzato e non può essere legalmente esportato o rivenduto come veicolo usato.

L'accordo stabilisce inoltre un quadro per i trasferimenti di proprietà da parte degli operatori economici. Per i trasferimenti da parte di privati, viene adottato un approccio basato sul rischio, che richiede la documentazione nelle situazioni in cui è più probabile che i veicoli vengano smarriti, ad esempio quando: il veicolo viene dichiarato in perdita economica totale da una compagnia assicurativa; la vendita viene conclusa tramite una piattaforma online, effettuata esclusivamente senza la consegna fisica del veicolo tra venditore e acquirente.

Viene rafforzato significativamente il principio della responsabilità estesa del produttore, rendendolo responsabile finanziariamente e organizzativamente per l'intero ciclo di vita dei loro veicoli. Questa responsabilità comprende la promozione della progettazione per la circolarità e la garanzia del ritiro gratuito e del corretto trattamento di tutti i veicoli fuori uso. Per garantire il funzionamento del sistema in tutto il mercato unico il regolamento istituisce un meccanismo transfrontaliero, garantendo che i produttori rimangano finanziariamente responsabili per il trattamento dei propri veicoli, indipendentemente dallo Stato membro in cui il veicolo giunge a fine vita.

Il regolamento vieta l'esportazione di veicoli usati non più idonei alla circolazione, garantendo che l'a Ue rispetti i propri impegni di non contribuire all'inquinamento nei paesi terzi e di conservare materiali di valore all'interno del proprio territorio. I colegislatori hanno concordato che il divieto entrerà in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. L'accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento prima di essere formalmente adottato. Il regolamento entrerà in vigore 2 anni dopo la sua entrata in vigore.

Ogni anno nella Ue sono oltre 6 milioni i veicoli fuori uso (veicoli che giungono a fine vita e vengono trattati come rifiuti). L'industria automobilistica è uno dei settori a più alto consumo di risorse nella Ue e tra i maggiori consumatori di materie prime primarie come acciaio (oltre 7 milioni di tonnellate/anno), alluminio (circa 2 milioni di tonnellate/anno), rame (6% del consumo complessivo della Ue utilizzato per componenti automobilistici) e plastica (6 milioni di tonnellate/anno), ma fa scarso uso di materiali riciclati.

Le norme vigenti hanno portato a un miglioramento della raccolta dei veicoli fuori uso e a un aumento del loro riciclaggio a circa l'85% dei materiali in essi contenuti. Tuttavia, la maggior parte di questi materiali è costituita da rifiuti metallici che vengono triturati e non sufficientemente selezionati e valorizzati, e solo il 19% della plastica proveniente dai veicoli fuori uso viene riciclata. Inoltre, camion, autobus e motociclette non sono coperti dalla legislazione vigente.