Automotive, al via tavolo di settore al Mimit con Stellantis e sindacati

È iniziata a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la riunione plenaria del tavolo automotive per fare il punto sul settore in Italia. Al tavolo, presieduto dal ministro Adolfo Urso, partecipano aziende, associazioni di categoria tra cui Federmeccanica e Federmanager, sindacati dei metalmeccanici e i rappresentanti delle Regioni interessate. Per Stellantis partecipano al tavolo Giuseppe Manca, responsabile Risorse Umane di Stellantis Italia, e Daniela Poggio, responsabile della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Stellantis Italia. Per l'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), l'associazione confindustriale che rappresenta le aziende della componentistica auto, è presente il presidente Roberto Vavassori. Sul fronte sindacale, sono presenti i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, rispettivamente Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella.