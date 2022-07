Automotive, Benamati: «Necessario piano nazionale integrato». Domani confronto con rappresentanti filiera

TORINO - «Le difficoltà presenti in tutta Europa nel settore automotive, testimoniate dal calo delle immatricolazioni a giugno, sono amplificate in Italia, che mostra una contrazione del 22,7% rispetto al primo semestre 2021, e richiedono interventi urgenti. È ora più che mai necessario un piano nazionale integrato per l’automotive». Lo afferma il deputato Pd Gianluca Benamati in vista del confronto domani a Roma tra il gruppo parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati e il mondo dell’automotive.

«Parleremo della transizione ecologica, delle sfide che pone per il settore, dei problemi indotti dalla pandemia e dalla crisi delle materie prime e degli intermedi. Sono lieto di avere contribuito a organizzare questa iniziativa che mi appare ancora di più utile in questo momento delicato con la crisi del governo Draghi. È importante che i veri problemi del Paese, come quelli di questa filiera così importante per l’industria nazionale, siano al centro delle riflessioni», spiega Benamati.