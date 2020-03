​Automotive, crolli in Borsa con stop impianti. Fca perde 14,5%, Renault 12,9%, VW 12,2%, Bmw 11,7%

MILANO - La stop alla produzione che sta contagiando gli impianti europei dei principali produttori di auto si è fatta sentire in Borsa dove i titoli delle principali causa automobilistiche hanno registrato crolli superiori al 10: Fca ha perso il 14,5%, Renault il 12,9%, Volkswagen il 12,2%, Bmw l’11,7%, Daimler il 10,6% mentre Peugeot ha limitato i ribassi al 7,2%.

La produzione mondiale di auto potrebbe scendere del 16% anno su anno a causa dell’epidemia di coronavirus. È quanto afferma un report di Royal Bank of Canada, citato da Bloomberg. Per l’analista Joseph Spak, che ha tagliato il target price di tutti i 22 titoli che segue, «la situazione è molto fluida ma non è difficile immaginare che la domanda di veicoli possa arrivare a uno stop completo a causa dell’esigenza di mantenere le distanze sociali» mentre anche «una volta che le acque si saranno calmate» l’acquisto di un veicolo nuovo «potrebbe non essere più una priorità per molti».