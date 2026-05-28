Automotive Customer Study, il dealer resta fondamentale nel processo di acquisto dell'automobile

La relazione con il dealer continua a rappresentare uno dei principali fattori di influenza nel processo di acquisto dell'automobile. È quanto emerge dell'Automotive Customer Study di Quintegia, presentato al Dealer Day - The House of Mobility, che si è svolto dal 19 al 21 maggio. Dai dati emerge come, in un contesto caratterizzato da una crescente digitalizzazione dell'esperienza di acquisto e dall'arrivo di nuovi marchi sul mercato, il ruolo della concessionaria continui a evolvere da punto di vendita a luogo di orientamento, supporto e costruzione della fiducia. Il 74% dei clienti si percepisce infatti come cliente della concessionaria, una quota superiore al 60% di chi si identifica principalmente con il marchio automobilistico.

Il processo di acquisto auto emerge essere sempre meno lineare: il 30% degli acquirenti dichiara che arriva in showroom senza avere ancora definito marca e modello e tra i clienti dei nuovi marchi questa percentuale sale al 64%. Prezzo e innovazione attirano verso i marchi emergenti, ma la fiducia resta decisiva e il ruolo della concessionaria è fondamentale per costruire credibilità. Inoltre, sostenibilità, responsabilità sociale e impatto sul territorio incidono sempre di più nelle decisioni dei consumatori che vedono come elementi fondamentali anche il miglioramento del post-vendita, maggiore trasparenza e più competenza tecnica del personale.

Rispetto alle auto elettriche, l'interesse rimane stabile ma ancora limitato; chi possiede già un'auto a batteria mostra però soddisfazione, mentre persistono dubbi sulle infrastrutture di ricarica. Infine, nel mercato dell'usato prevalgono motivazioni economiche, come convenienza e disponibilità immediata del veicolo. Anche in questo caso, il dealer mantiene un ruolo centrale, soprattutto grazie a garanzie, assistenza e documentazione certificata.