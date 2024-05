Automotive Dealer Day al via con tutti i protagonisti della filiera. Giorgetti: «Il settore sia uno di pilastri dell'economia europea»

Si è svolta nel pomeriggio di ieri alla Fiera di Verona la sessione inaugurale della 22ª edizione di Automotive Dealer Day, House of Mobility, con il titolo di 'Concessionari, case, industria e istituzioni: il tavolo delle Associazioni Automotive'. L'incontro si è focalizzato sul tema del cambiamento che sta vivendo il settore automotive, tanto per cliente finale, quanto per case automobilistiche e operatori che hanno il compito di traghettare i primi due in questo passaggio. All'incontro, attraverso un video registrato, è intervenuto anche Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia e delle finanze. «L'automotive è al centro dell'impegno del governo - ha dichiarato Giorgetti - e ho avuto modo di vedere come l'Automotive Dealer Day è un vero momento di confronto tra tutti i protagonisti. L'automotive è diventato anche il simbolo di come non si è fatta una politica industriale in Europa. Nessuno mette in discussione gli obiettivi della decarbonizzazione. Servirebbe però un approccio pragmatico». «I target d'elettrificazione al 2035 - ha aggiunto Giorgetti - non stanno avendo effetti risolutivi né su domanda né sull'offerta di veicoli elettrici, con il rischio di rallentare gli investi-menti del settore nel suo complesso. Senza aspettare due anni, l'Automotive deve entrare tra i pilastri della politica per la competitività europea da finanziare con nuovi strumenti di capacità fiscale europea, oltre la fine del PNRR».

Al confronto hanno partecipato i rappresentanti del settore con Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), Aniasa (Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della Sharing mobility e dell'Automotive digital), Federauto, Motus-E e Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri). Tra i temi emersi, quello della necessità di tenere aperto un tavolo di confronto costante con il Governo, in particolare con i ministeri dell'Economia, delle Imprese e delle Infrastrutture, così come la necessità di salvaguardare le risorse nei prossimi anni, scongiurando il rischio di un taglio massiccio dei fondi che pregiudicherebbe gli sforzi fatti fino ad oggi. Il quadro emerso dell'industria della distribuzione dell'auto in Italia è quello di un settore che genera 55.000 posti di lavoro occupati. Il parco circolante è pari a 40.050.000 autovetture, ha una anzianità media di 12,5 anni e il 23,2% è costituito da veicoli precedenti all'Euro 4. Il panel sarà moderato da Tommaso Bortolomiol. e Fabio Barbina, rispettivamente Ceo e Vp Oem & Industry Solutions, Board Member di Quintegia.