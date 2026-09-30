Automotive, Giorgetti: «Decarbonizzazione necessaria, no a un'unica soluzione. Preservare occupazione e capacità produttiva»

"La decarbonizzazione resta un obiettivo necessario, ma deve essere accompagnata da una politica industriale capace di preservare competitività, occupazione e capacità produttiva. In questa prospettiva assume particolare rilievo il principio della neutralità tecnologica: la transizione non puo' tradursi nella scelta preventiva di un'unica soluzione, ma deve lasciare spazio alla ricerca, all'innovazione e alle diverse tecnologie che potranno contribuire alla riduzione delle emissioni". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in un messaggio inviato in occasione della presentazione, a Montecitorio, del volume 'Auto in panne. La transizione verde che promette di salvare il pianeta mentre distrugge imprese e lavoro. Una roadmap per ripartire', di Alberto Gusmeroli, Tullio Patassini e Sara Garino.