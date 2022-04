Giorgetti: «No a futuro solo elettrico per l'auto, sarebbe stesso errore gas russo. Tecnologia in mano ai cinesi, controllano 80% materie prime»

MILANO - «Scegliere l’elettrico senza se e senza ma sarebbe fare lo stesso errore che si è fatto qualche anno fa scegliendo il gas russo». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo in collegamento alla seconda giornata della Scuola politica della Lega a Milano. «La Germania è stata l’unico Paese insieme all’Italia a non sottoscrivere il documento della Cop26 di Glasgow. Io non accettavo che il futuro dell’automotive in Europa debba essere solo elettrico. Noi difendiamo il principio della neutralità tecnologica. Magari in futuro l’auto andrà a idrogeno, magari a biocarburanti», ha detto Giorgetti, spiegando che legarsi al solo elettrico significherebbe «affidarsi senza se senza ma una tecnologia totalmente in mano ai cinesi che controllano l’80% delle materie prime necessarie a produrre l’ auto elettrica».