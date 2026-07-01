Automotive, LoJack e MAG Mobility alleate: cresce l'integrazione tra sicurezza e assicurazioni

Le tecnologie per la sicurezza dei veicoli e i servizi assicurativi puntano a un'integrazione sempre più stretta. In questo scenario si inserisce l'accordo tra LoJack, azienda specializzata nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, e MAG Mobility, società attiva nello sviluppo e nella distribuzione di prodotti assicurativi e servizi dedicati al settore automotive.

L'intesa nasce con l'obiettivo di offrire una proposta integrata che combina sistemi di protezione dei veicoli e servizi assicurativi, rivolgendosi sia ai concessionari sia agli automobilisti. Il mercato dell'auto, infatti, vede una crescente convergenza tra tecnologia, servizi digitali e coperture assicurative, con soluzioni che accompagnano il cliente durante tutto il ciclo di vita del veicolo.

Nel dettaglio, la collaborazione prevede l'integrazione delle tecnologie di tracciamento e recupero di LoJack all'interno dell'offerta di MAG Mobility. Il sistema si basa su una centrale operativa attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, e sul supporto di un team specializzato che collabora con le Forze dell'Ordine nelle operazioni di localizzazione e recupero dei mezzi rubati.

Per la rete dei concessionari, l'accordo punta a rendere disponibili nuovi servizi da affiancare alla vendita dell'automobile e alle polizze assicurative, con l'obiettivo di aumentare la fidelizzazione della clientela e creare nuove opportunità commerciali.

Secondo le due aziende, i benefici dell'intesa coinvolgono l'intera filiera. I dealer potranno ampliare la propria offerta di servizi, gli automobilisti avranno a disposizione strumenti aggiuntivi per la protezione del veicolo e maggiori probabilità di recupero in caso di furto, mentre le compagnie assicurative potranno contare su una gestione più efficiente del rischio e dei sinistri.

«Attraverso questa partnership ampliamo il ventaglio di soluzioni che mettiamo a disposizione della nostra rete di dealer e partner», ha dichiarato Andrea Vettore, Chief Commercial Officer di MAG Mobility. «L'integrazione delle tecnologie LoJack nel nostro modello consente di combinare servizi ad alto valore aggiunto e soluzioni assicurative, migliorando l'esperienza del cliente finale e creando nuove opportunità per il business dei concessionari».

Per Nicola Mannari, EMEA Senior Sales Director di LoJack, l'accordo rappresenta «la conferma di una condivisione di valori come continuità, affidabilità e presenza sul mercato automotive». Mannari sottolinea inoltre come la collaborazione permetta di rafforzare il supporto offerto a concessionari, clienti e operatori del settore attraverso una rete capillare di servizi.