Automotive, pagamenti poco digitali: 78,2% concessionarie impiega almeno un quarto del tempo in operazioni manuali

L’auto si paga con bonifico o POS, ma tutto quello che viene prima e dopo – dalla fatturazione alla registrazione contabile, passando per la gestione dei solleciti – si fa ancora in buona parte come una volta, tra fogli Excel e email inviate manualmente, senza piattaforme digitali avanzate. Per le concessionarie e le officine italiane, la gestione manuale dei pagamenti è un’incombenza che assorbe buona parte delle ore di lavoro del personale. Quasi un dealer su due (il 44.9%) impiega il 25% del tempo in ufficio in queste mansioni, e per uno su quattro (il 25,6%) il monte ore impiegato raggiunge addirittura il 50%. Solo una minoranza, il 21,8%, sostiene di impiegare nella gestione manuale dei pagamenti meno di un quarto del tempo di lavoro. I dati, che illuminano uno scenario in controtendenza rispetto a un settore automotive sempre più proiettato verso il digitale, sono riportati da una ricerca commissionata da Aufinity, società fintech tedesca sbarcata in Italia nel 2024, che si occupa della digitalizzazione e automazione dei pagamenti nel settore automotive.

Il campione interpellato, formato da 108 persone che operano in concessionarie o officine italiane e che si occupano dell'elaborazione e della gestione dei pagamenti, riserva anche altre sorprese. Alla domanda su quali siano le principali sfide che incontrano sul lavoro, la risposta più frequente (scelta dal 41,7% dei rispondenti) è proprio l’elevato impegno manuale e la mancanza di automazione. La seconda sfida è rappresentata dai problemi tecnici nell’integrazione di diversi sistemi (37%), seguita dalle partite aperte e solleciti di pagamento (36,1%) e dagli oneri di comunicazione con i clienti (33,3%).

La ricerca ha inoltre misurato per la prima volta il livello di maturità digitale dei processi di pagamento. Circa due terzi delle aziende (il 66,7%) si servono esclusivamente di soluzioni fornite dalla banca di riferimento, il 50,9% dispone di un terminale di pagamento o POS non integrato con il proprio sistema gestionale e quasi un’azienda su tre (il 31,5%) si affida ancora a fogli Excel e a liste manuali. Per verificare se una vettura è già stata pagata dal cliente, il personale di vendita nel 52,3% dei casi deve contattare direttamente il reparto contabilità, perché mancano meccanismi automatici di notifica.

Dal punto di vista dei clienti, sono alte le aspettative verso la digitalizzazione. Il 64,2% di essi, affermano i dealer, desidera un processo di pagamento rapido e semplice. Il 59,4% chiede di avere visibilità in tempo reale sullo stato del pagamento. Dal lato dell'offerta, soltanto il 16,3% avvisa automaticamente il cliente dell'avvenuto pagamento, il 43% delle officine lo fa ancora manualmente, il 26,7% lo fa solo su richiesta esplicita.

«Il settore automotive – commenta Paolo Procacci, Director of Sales - Southern Europe di Aufinity Group – vive una trasformazione che va oltre la vendita: la vera competitività si gioca sulla capacità dei concessionari di integrare i propri processi. Nel 52% dei casi in Italia, la forza vendita è ancora coinvolta in verifiche amministrative che dovrebbero essere automatiche: non è un problema di persone, ma di processi disallineati tra vendita, post-vendita e amministrazione. Qui si gioca la competitività di un concessionario: liberare le ore perse in riconciliazioni manuali e reinvestirle nella relazione col cliente».