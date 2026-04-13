Automotive, Pichetto Fratin: «In Ue rischio di demolire il passato senza saper costruire il futuro»

Nel settore automotive, come negli altri comparti, "conta il modo in cui si affronta il cambiamento, e il cambiamento deve essere migliorativo", mentre "il rischio che si è corso e si corre nell'Unione europea è di demolire il passato senza essere capaci di costruire il futuro". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un videomessaggio al convegno sul settore automotive organizzato da Federauto e in corso nella sede dell’Automobile Club di Milano.

Il tema, "come è noto, è il Green Deal, purtroppo in passato è affrontato con un discutibile approccio ideologico", ha aggiunto il ministro, spiegando che l'Italia "non fa alcun passo indietro sul clima, non vogliamo farlo, ma non accettiamo di danneggiare l'intero settore industriale, questa è la sostanza". Pichetto Fratin ha spiegato che "abbiamo il compito di difendere la nostra comunità, tanto dagli eventi estremi quanto da quelle che possono essere cattive scelte. Lo abbiamo sostenuto in Europa e con tenacia abbiamo contrastato dogmi che ritenevamo sbagliati".