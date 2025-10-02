Neutralità tecnologica, Pichetto: «Tra le tecnologie per transizione green spazio anche al Gpl»

«Intendo ribadire l'attenzione mia personale e del governo a tutto il vostro comparto». Cosi Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel messaggio inviato all'Assemblea di Assogasliquidi 'Energia e ambiente nei nuovi scenari nazionali ed europei: il ruolo dei gas liquefatti tra sostenibilita, innovazione e servizio al consumatore'. «Stiamo affrontando insieme nuovi scenari nazionali, nuovi scenari europei e globali - spiega -. La transizione energetica segna un periodo particolarmente rilevante per tutto il comparto, per tutto il vostro comparto energetico e quindi anche per i settori del GPL e del GNL.

Serve, non c'e dubbio, un dialogo, una collaborazione. Penso ad esempio a quello che svolgiamo come Comitato ETS ideato per supportare il sistema delle imprese, a man mano correggere. E necessario anche riflettere sul nuovo settore della mobilita, mobilita dell'automotive, con l'automotive. L'industria europea dell'auto e in enorme difficolta. Non possiamo permetterci scelte ideologiche, servono atti concreti e la scelta del solo elettrico non e una soluzione realmente percorribile. Tra le tecnologie per la transizione puo trovare spazio, tanto spazio anche il GPL, carburante alternativo, gia pronto e, vorrei ricordare, economicamente accessibile».