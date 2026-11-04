Automotive: primo sì del Parlamento Ue a flessibilità su target taglio emissioni al 2035. A dicembre il voto della plenaria

La commissione ambiente del parlamento europeo ha adottato la propria posizione negoziale per la revisione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di Co2 per le nuove autovetture e i nuovi furgoni, introducendo incentivi per i veicoli ecologici prodotti nella Ue. Il test è stato approvato con 48 voti favorevoli, 30 contrari e due astensioni. Il mandato per i negoziati con i governi dovrebbe essere votato durante la sessione plenaria di dicembre. Per quanto riguarda le auto, gli eurodeputati propongono di ridurre l'obiettivo di abbattimento delle emissioni di Co2 per l'intera flotta al 2035, portandolo dal 100% all'87,5%. Per raggiungere una soglia del 95%, i produttori potrebbero compensare le emissioni residue (fino a un massimo del 7,5% rispetto all'obiettivo di riferimento del 2021) utilizzando crediti legati all'impiego di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nella Ue.

Per i furgoni, gli eurodeputati propongono un obiettivo di riduzione del 35% entro il 2030, a fronte del 40% previsto dalla Commissione e del 50% stabilito dalle norme vigenti. L'obiettivo per il 2035 scenderebbe dal 100% all'80% (anche in questo caso, sarebbe possibile ricorrere a crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio, entro un limite massimo del 7,5%). Dall'entrata in vigore delle norme e fino alla fine del 2034, i crediti per l'acciaio a basse emissioni di carbonio potranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici – sia per le auto che per i furgoni – per una quota non superiore al 3%.

Per chiarire l'applicazione delle nuove norme, gli eurodeputati propongono di definire i "veicoli alimentati esclusivamente con carburanti ammissibili" (vehicles running exclusively on eligible fuels) come auto e furgoni che utilizzano esclusivamente carburanti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, conformi a determinati criteri. La definizione di "veicoli a zero emissioni" verrebbe inoltre modificata per includere sia i veicoli a zero emissioni di Co2 allo scarico, sia i veicoli a elevata efficienza energetica.

Secondo gli eurodeputati, nel calcolo delle emissioni specifiche medie di Co2 di un costruttore, i veicoli elettrici di piccole dimensioni (con una lunghezza massima di 4,2 metri e prodotti nella Ue) verrebbero conteggiati come 1,4 veicoli, mentre quelli a elevata efficienza energetica (prodotti nella Ue e conformi a rigorose soglie di consumo di energia elettrica) come 1,2 veicoli. Nel caso in cui i veicoli siano immatricolati nell'ambito di un regime di "leasing sociale", i moltiplicatori verrebbero incrementati di 0,1, portandoli rispettivamente a 1,5 e 1,3. I furgoni puramente elettrici prodotti nella Ue sarebbero conteggiati come 1,2 veicoli dall'entrata in vigore fino alla fine del 2034, e come 1,4 veicoli a partire dal 2035.

Il relatore Massimiliano Salini (Ppe) ritiene che il voto “segna una svolta per l'industria automobilistica europea perché sarà ancora possibile immatricolare auto con motore a combustione interna senza obblighi di compensazione, tutelando così la libertà tecnologica e ripristinando prospettive per l'intera filiera”. La decarbonizzazione “non significa imporre una sola tecnologia: riconosciamo come veicoli a zero emissioni anche quelli alimentati esclusivamente da combustibili rinnovabili conformi alla direttiva sulle energie rinnovabili, al pari di quelli elettrici”.

Il Consiglio Ue non ha ancora concordato la posizione negoziale, ma si appresta a farlo dopo l’intesa raggiunta tra Francia e Germania sul taglio delle emissioni al 90% invece del 100% rispetto ai livelli 2021 senza alcun obbligo di compensazione. Si tratta di un margine per la produzione di veicoli con motori endotermici che consente la vendita di auto a benzina, diesel o ibride plug-in dopo il 2035, ricorrendo a biocarburanti ed e-fuel, a patto che la media delle emissioni della flotta rispetti il limite stabilito. Secondo aspetto, la tutela della produzione made in EU: sussidi pubblici e incentivi per auto elettriche o a basse emissioni saranno possibili solo ai veicoli assemblati che contengono almeno il 70% di componenti di origine europea.