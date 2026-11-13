Automotive, Urso: «300 mln per Mini Contratti di sviluppo, strumento per le Pmi della componentistica»

Trecento milioni di euro per sostenere gli investimenti produttivi e l'innovazione della filiera automotive italiana. Aprirà il 30 novembre lo sportello dei Mini Contratti di sviluppo, lo strumento previsto dal DPCM del 10 giugno 2026 per il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha definito, con decreto direttoriale, i termini e le modalità di presentazione delle domande. «Con i Mini Contratti di sviluppo mettiamo a disposizione della filiera automotive uno strumento su misura per le PMI della componentistica. Un intervento importante per accompagnare le imprese nella trasformazione del settore, sostenere nuovi investimenti e valorizzare il patrimonio produttivo e di competenze del nostro Paese», dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

La misura si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione della filiera automotive che operano in Italia e sostiene programmi di investimento compresi tra 5 e 20 milioni di euro. Le agevolazioni prevedono contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati che possono coprire fino al 75% delle spese ammissibili, nel rispetto della disciplina applicabile. I programmi possono essere presentati anche in forma congiunta, con la partecipazione di un massimo di cinque imprese. Sono finanziabili investimenti produttivi, anche a potenziale dual use, per l'ingegnerizzazione e la produzione di nuovi veicoli e lo sviluppo di componenti, sistemi di propulsione e tecnologie avanzate per una mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura. L'obiettivo è rafforzare la competitività e l'innovazione tecnologica e industriale della filiera, contribuendo alla riduzione delle emissioni dei trasporti.

Gli interventi possono riguardare la realizzazione di nuove unita produttive, l'ampliamento o la ristrutturazione di stabilimenti esistenti, la riconversione industriale e l'acquisizione di unita produttive, anche per salvaguardare l'occupazione. Ai programmi possono essere associati progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale strettamente connessi agli investimenti, nonche interventi di formazione del personale, questi ultimi entro il limite del 10% dell'investimento produttivo. Particolare attenzione e riservata alle piccole e medie imprese: per i primi sei mesi dall'apertura dello sportello, alle PMI e destinata una riserva del 60% delle risorse, di cui un quarto per le micro e piccole imprese. Nello stesso periodo, il 40% delle risorse e riservato ai programmi realizzati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Sono inoltre previste due riserve del 10% ciascuna, rispettivamente per le imprese in possesso del rating di legalita e per quelle con la certificazione della parita di genere.

Tra le spese ammissibili rientrano, nei limiti previsti, l'acquisto di terreni, le opere murarie e l'acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi, software, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche connesse allo sviluppo di nuove tecnologie di prodotto e di processo. Le domande potranno essere presentate dal 30 novembre 2026 attraverso la piattaforma del Mimit (https://www.minicdsautomotive.dgiai.gov.it), secondo le modalita definite dal decreto direttoriale. La gestione degli adempimenti istruttori e amministrativi e affidata a Unioncamere. Le richieste saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. L'istruttoria terra conto della solidita economico-finanziaria delle imprese proponenti, della fattibilita tecnica dei programmi e delle ricadute occupazionali.