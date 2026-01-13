Automotive: Urso: « Il tavolo del 30 gennaio è per discutere politiche Ue e misure nazionali»

Il tavolo automotive del prossimo 30 gennaio al Mimit servirà per il fare il punto sulla situazione normativa europea e per parlare delle misure nazionali per il settore e l'industria. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’inaugurazione della 109esima edizione di Pitti Immagine Uomo a Firenze. «Ho convocato il tavolo sull'automotive per il 30 di gennaio, per affrontare insieme il percorso di riforme che finalmente è iniziato grazie alla determinazione del nostro Governo in sede europea», ha affermato Urso, aggiungendo che «proprio nei prossimi giorni mi recherò a Bruxelles per incontrare i commissari competenti e i gruppi parlamentari italiani nel Parlamento europeo per sostenere, stimolare un processo riformatore che è iniziato col regolamento sulla Co2, ma che deve proseguire, intensificarsi, perché non ci basta quello che la Commissione ci propone e dobbiamo unire il Paese e rafforzare le nostre posizioni nel contesto europeo per fare di più e di meglio in una riforma regolatoria assolutamente necessaria per creare un contesto europeo che tuteli l'industria e quindi il lavoro europeo a cominciare dalla prima industria che è storicamente l'auto che contiene in sé anche acciaio, chimica, microelettronica, intelligenza artificiale». Infatti, ha sottolineato Urso, «senza l'auto europea non c'è l'industria europea».

Inoltre, ha spiegato il ministro, «al tavolo poi parleremo delle misure nazionali che abbiamo messo in campo affinché si possano sostenere anche attraverso i contratti di sviluppo, i mini contratti di sviluppo, il rilancio produttivo e l'innovazione tecnologica delle nostre imprese che oggi sanno che possono anche contare per i prossimi ultimi anni sul piano Transizione 5.0 che è stato reso strutturale e continuativo con lo strumento dell'iperammortamento in continuità col piano Transizione 5.0 che abbiamo realizzato con risorse europee in quel caso e col credito d'imposta nello scorso anno».