Automotive, Urso incontra il 23 settembre le parti sociali. Illustrerà prossime tappe per la proposta su politica industriale del settore

Nel corso del tavolo sulla Acc, al Mimit, il ministro Adolfo Urso ha evidenziato le prossime tappe per la proposta sulla politica industriale Ue nel settore automobilistico, avanzata nei giorni scorsi, che prevede tra l'altro di anticipare dalla fine del 2026 ai primi mesi del 2025 l'attivazione della clausola di revisione prevista dal 'regolamento in materia di emissioni di Co2 delle autovetture nuove e dei veicoli leggeri'. Il 23 settembre, alle 16:00, Urso presenterà la posizione a organizzazioni delle imprese e sindacati. Successivamente, si recherà il prossimo 25 settembre a Bruxelles, dove illustrerà l'iniziativa alla delegazione italiana dei parlamentari europei e in un meeting sul settore dell'auto organizzato dalla Presidenza del Consiglio UE. La proposta sarà poi illustrata al Consiglio Competitività che si terrà il giorno seguente. Il ministro, che avrà già in queste giorni una serie di colloqui con i suoi colleghi europei, ha annunciato che in questi giorni sarà previsto anche un passaggio in Parlamento dove illustrerà la proposta sulla politica industriale nel settore automobilistico rispondendo a delle mozioni presentate da alcuni deputati.