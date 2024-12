Automotive, Urso: «Ora nuove regole per settore e un piano Ue con risorse comuni»

«Abbiamo chiesto all'Europa una revisione del contesto normativo e la rimozione della follia delle multe che sta costringendo le case automobilistiche a chiudere gli stabilimenti. Serve un piano automotive con risorse comuni per finanziare sia gli investimenti tecnologici delle imprese e recuperare i ritardi con la Cina, sia gli incentivi all'acquisto, con un Ecobonus europeo, omogeneo e duraturo nel tempo». Lo dice, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato dal Corriere della Sera. E aggiunge: «anche la Germania ora condivide alcune delle nostre proposte.

Il fronte si allarga ogni giorno di più. Sarà la prima questione all'ordine del giorno della presidente von der Leyen, come ha assicurato lei stessa a Giorgia Meloni». Il ministro spiega: «Siamo consapevoli che il settore auto sta vivendo una fase di profonda trasformazione, che riguarda prima di tutto i modelli di consumo. Oggi l'auto non è più una priorità per i giovani, questo è un elemento con cui il settore deve fare i conti». Per questo ritiene che «non può essere affrontata imponendo un'unica tecnologia di cui non possediamo ancora le chiavi, né tanto meno le materie prime necessarie per accedervi».