Autopromotec Talk, i dati nell'automotive sarà il tema. Appuntamento il 25 febbraio nella sede dell'Automobil Club Milano

Proseguono gli incontri Autopromotec Talk che l'omonima manifestazione bolognese lancia per presentare e approfondire i temi 'caldi' della 30ma edizione della manifestazione, che si svolgerà presso Bolognafiere dal 21 al 24 maggio 2025. Il quarto appuntamento, dal titolo 'L'auto connessa: chi possiede i tuoi dati? Proprietà, accesso e utilizzo dei dati' è fissato per il 25 febbraio dalle ore 10:00 nella prestigiosa sede dell'Automobil Club Milano e permetterà a esperti e addetti ai lavori di affrontare insieme e discutere questo nuovo, affascinante nonché controverso tema del mondo dell'auto e dell'aftermarket. Nell'ecosistema digitale automotive - ricordano gli organizzatori - la proprietà dei dati generati da un'auto è un tema complesso che coinvolge costruttori, automobilisti, officine e terze parti. I dati sono prodotti dai sensori e dai sistemi digitali del veicolo, come GPS, telecamere, centraline elettroniche e infotainment ma anche da alcuni componenti come da poco gli stessi pneumatici. I produttori vogliono mantenere il controllo, mentre officine e assicurazioni chiedono più accesso. Ma il dibattito è ancora aperto e cruciale è il ruolo del conducente del veicolo.

L'introduzione in questo viaggio a cavallo tra tecnologia e normativa sarà affidata a Fabio Orecchini, professore dell'Università Marconi e direttore dell'Osservatorio Mobilità della Luiss Business School di Roma. Seguiranno gli interventi di Interventi di Enrico Al Mureden, Università Degli Studi di Bologna sul tema 'My Car, My Data? La proprietà dei dati tra persona e mercato'; quello di Michele Mangano dell'Aci sul Pubblico Registro Automobilistico e quello di Fabio Boni, dell'azienda specializzata in assetti ruota, equilibratrici e smontagomme Fasep dal titolo 'L'arte dell'assetto perfetto viene da 100.000 modelli diversi'. Successivamente Andrea Cantadori, responsabile aftermarket Italy di Mahle affronterà il complesso argomento i 'Che versione ho? L'aggiornamento software e la revisione dei veicoli'. Gli seguirà Igino De Lotto, dell'azienda specializzata in strumenti di diagnosi Texa, che parlerà di 'Dati accessibili, officine aperte: la rivoluzione dell'autoriparazione'. Al quarto Autopromotec Talk sarà poi la volta di Marco Pozzatello - ceo e fondatore di Adas Mobile, ill primo network specializzato nella consulenza, formazione, assistenza e calibrazione dei sistemi di assistenza - che affronterà il tema 'Riparatori 4.0: l'era degli Adas è già qui'.

Roberto Nicolini, product manger automotive mobility evolution and ADAS equipment del gruppo Nexion si soffermerà poi sul tema 'Guardare oltre: Il parabrezza' mentre Stefano Giorgi di Gilbarco Italia spiegherà i concetti di 'I Dati sono il nuovo petrolio' In conclusione Renzo Servadei, patron della grande manifestazione bolognese, tratterà il tema 'Verso Autopromotec 2025'. Con la nostra serie di incontri - ha sottiolineao Servadei nel primo Autopromotec Talks, che si era svolto nello scorso settembre - miriamo a creare una piattaforma di dialogo tra istituzioni, aziende e professionisti per esplorare insieme nuove opportunità e portare le stesse all'attenzione del pubblico». Ricordiamo che la manifestazione espositiva bolognese - che viene organizzata da Promotec, società di servizi di proprietà dell'associazione italiana ricostruttori pneumatici (Airp) e dell'associazione italiana costruttori autoattrezzature (Aica) - è nata nel 1965. La sua formula esclusiva si basa sulla specializzazione, sulla professionalità e sulla qualità dell'offerta espositiva, un reale punto di incontro fra costruttori ed utilizzatori.