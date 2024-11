Autostrade: Salvini: «Al lavoro su riforma concessioni per riequilibrare costo pedaggi»

"Stiamo lavorando anche col collega Rixi alla riforma delle concessioni autostradali per riportare un po' di equilibrio nei pedaggi". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento all'assemblea di Confartigianato Trasporti. "Perché nello stesso Paese ci sono autostrade con un certo costo e autostrade con un altro costo, autostrade con una certa manutenzione e autostrade" con una manutenzione diversa, "penso alla A24 o alla A25 per esempio. Quindi bisogna ricalibrare anche il costo del pedaggio.

E siccome stiamo ragionando anche sulle aree di servizio, sui costi per l'utente della sosta in area di servizio, stiamo cercando anche di riequilibrare quel servizio chiedendo, io non posso imporlo, se no mi indagano e ho già i miei problemi di altro genere, un'attenzione nelle nuove aree di servizio". L'obiettivo, ha spiegato Salvini, è che gli utenti "non siano un problema per l'area di servizio ma siano come in altri Paesi ospiti graditi".