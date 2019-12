Autostrade, slitta aumento pedaggi del 1° gennaio. Adeguamenti a giungo prossimo

ROMA - Slitta l’aumento dei pedaggi autostradali: nell’ultima bozza del decreto Milleproroghe compaiono alcune misure del Mit tra cui lo slittamento per «l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020», che viene legato all’aggiornamento dei piani economici-finanziari. I concessionari hanno tempo fino al 30 marzo per presentarli all’Autorità dei trasporti. L’aggiornamento dei piani «è perfezionato entro e non oltre il 30 giugno 2020».