Autotorino, il 2024 si chiude a 2,65 mld fatturato (+24%) e 73.000 vetture vendute (+22%)

Con oltre 73.000 vetture vendute (+22%) di cui più di 37.000 nuove (+20%) e 36.000 usate (+32%) Autotorino, top dealer nazionale si appresta a chiudere il 2024 con un fatturato a 2,65 miliardi (+24%), dato che lo conferma anche unico italiano tra i 50 maggiori dealer automotive d’Europa per ricavi. I dati sono stati presentati dal presidente Plinio Vanini a Fiere di Parma, dove si è svolto l’annuale incontro con tutti i collaboratori del Gruppo, in cui ha sottolineato come i valori di fondo «serietà, persone e vicinanza» hanno permesso ad Autotorino di raggiungere traguardi importanti come il 60° anniversario che festeggeremo l’anno prossimo», un 2025 che «sarà il nuovo punto di partenza per il nostro percorso di crescita».

A sostenere la crescita del 2024 - fra gli altri - il lancio di BeBeep, il brand dedicato all’usato di Autotorino, e il potenziamento della presenza territoriale, con l’ingresso a Roma e l’apertura del moderno hub di Milano Cassinis, la quarta e più ampia filiale cittadina, mentre per gennaio 2025 è annunciato il primo progetto all’estero, in Polonia. Nei prossimi cinque anni, inolte, Gruppo Autotorino investirà 15 milioni di euro nello sviluppo di tecnologie a supporto dei processi gestionali e dei servizi dedicati ai clienti, con particolare attenzione alla mobilità che cambia. In più, nei prossimi tre anni l’azienda porterà avanti ulteriori interventi di valorizzazione ed efficientamento strutturale per le sedi delle filiali, attraverso un impegno di circa 45 milioni di euro.

In totale, quindi, il Gruppo investirà nei prossimi anni oltre 60 milioni di euro nell’evoluzione dell’esperienza di mobilità dei propri clienti. Inoltre, coerentemente, saranno dati continuità e sviluppo al programma di formazione della squadra attraverso l’Autotorino Academy mentre continua il rafforzamento del programma di welfare, che nel 2024 ha visto lo stanziamento di oltre 2,5 milioni di euro per iniziative dedicate ai 2.900 collaboratori del Gruppo.