Autotorino, la Stella Mercedes per conquistare Roma. Il gruppo guidato da Plinio Vanini è il più grande dealer d'Italia

Connubio vincente per Autotorino con Mercedes-Benz a Roma: il più grande dealer italiano indipendente, sbarcato nella Capitale a gennaio con l’acquisizione delle sei sedi del costruttore tedesco, archivia i primi nove mesi del 2024 con risultati eccezionali cui i punti vendita di Mercedes hanno contribuito in modo significativo. Il Gruppo prevede, infatti, di chiudere l’anno con un fatturato di 2,57 miliardi di euro (+20% rispetto al 2023) e 68.000 auto vendute (+8% rispetto al 2023). I risultati delle sedi romane rappresentano l’8% dei volumi complessivi di vendita. Fondata in Valtellina nel 1965 da Arrigo Vanini come piccola rivendita di auto con officina a gestione familiare, Autotorino viene guidata alla crescita a partire dal 1985 dal figlio Plinio Vanini, che ha portato l’azienda ad espandersi prima nella Lombardia e poi in tutta l’Italia centro-settentrionale, fino alla conquista della Capitale.

Roma Autotorino ha introdotto delle novità importanti nel proprio modello: una gamma originale di soluzioni per la mobilità, garanzie aggiuntive per i clienti, ampia disponibilità di auto a stock e una divisione flotte dedicata. La formula “All Inclusive” rende di fatto Autotorino un fornitore di “mobility as a service” e un punto unico di riferimento per ogni esigenza dell’automobilista, dal finanziamento alla copertura assicurativa, dall’assistenza stradale fino a una guida all’esplorazione delle caratteristiche delle auto elettriche. Nelle sedi di Roma è stato anche introdotto BeBeep, il brand di Autotorino dedicato all’usato lanciato a inizio 2024 e che vanta oltre 5.000 vetture disponibili, dalle compatte alle Top Car. «Essere un’azienda di servizi alla mobilità di Roma e dei suoi cittadini ci motiva e ci inorgoglisce», ha affermato Plinio Vanini, Presidente del Gruppo Autotorino.

«È una tappa molto importante di un percorso di crescita maturato nel tempo, che ci ha consentito di essere il primo dealer per dimensioni del mercato italiano». «Crediamo che la partnership con Mercedes-Benz a Roma possa essere proficua come è stata in precedenti esperienze ed aree metropolitane, come quella di Torino», ha ribadito Stefano Martinalli, Direttore Generale e Consigliere Delegato di Autotorino. Autotorino ha celebrato l’inizio dell’operatività nelle sei sedi romane in una serata presso lo showroom di via Zoe Fontana, dove ha raccontato le regioni in cui è presente attraverso un viaggio gastronomico affidato a 5 chef stellati.