Autotorino mette nel mirino Mercedes-Benz Roma, firmato contratto d’acquisto. Passaggio a gennaio 2024 dopo valutazione Antitrust

Il 25 maggio Autotorino S.p.A. ha sottoscritto un contratto per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario di Mercedes-Benz Roma S.p.A. dalla società Mercedes-Benz Italia S.p.A. L’operazione, arrivata a seguito di una selezione condotta dal Gruppo Mercedes-Benz tra gli operatori già presenti nel mercato automobilistico europeo, riguarda la cessione delle 6 sedi romane del brand, dove sono presenti, e continueranno a svolgere le loro mansioni, 380 collaboratori.

Chiaramente, il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato alla valutazione dell’autorità Antitrust, come previsto dalla normativa vigente, per cui, in caso di esito positivo, l’operazione verrà perfezionata entro il mese gennaio 2024. «Siamo molto soddisfatti di aver compiuto questo primo passo propedeutico all’acquisizione di Mercedes-Benz Roma - commentano Plinio Vanini, presidente di Autotorino e Stefano Martinalli, consigliere delegato - che ci consentirà di approdare nella città che registra i maggiori volumi di auto vendute in Italia, consolidando così la partnership con Mercedes-Benz».