Autotorino, nel 2023 fatturato +24% a oltre 2 mld. 60mila vetture vendute e più di 600mila interventi d’officina

Autotorino, dealer automotive presente in cinque regioni (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia) a cui se ne aggiungerà a breve una sesta, si avvia a chiudere il 2023 con oltre 60.000 vetture vendute e più di 600.000 interventi d’officina per un fatturato superiore ai 2 miliardi (+24% sul 2022). Sono inoltre state messe in campo iniziative di welfare per un valore aggiuntivo di 2 milioni, come riconoscimento degli obiettivi raggiunti, inserendo anche un programma interno ‘Family Carè indirizzato al sostegno della genitorialità, supportando e incentivando le famiglie dei collaboratori con un contributo di 3.000 euro per ogni figlio nato nel 2023 e/o che nascerà nel 2024. Risultati che si sono concretizzati in un 2023 dal mercato trainante ed in crescita rispetto al 2022, anche grazie al ridimensionamento del tempo d’attesa sulle consegne.

In questo scenario, chi si è rivolto ad Autotorino ha scelto principalmente il nuovo, che rappresenta il 54% delle auto vendute. Cresce inoltre l’interesse per l’ampia offerta dell’usato proposta nelle 64 sedi del gruppo, grazie all’introduzione di nuove formule All-Inclusive. Nel 2023 si è consolidata la propensione verso motorizzazioni elettriche o ibrido-elettriche, che a fine anno supereranno un consistente 36% del mix di vendite. All’interno di questo dato, si conferma l’interesse verso i modelli full-electric: sono aumentati del 42% gli accessi nelle filiali del gruppo da parte di persone che hanno voluto approfondire la conoscenza di questi modelli, portando infine a crescere l’incidenza del segmento puramente elettrico di oltre 1 punto percentuale, con una proiezione a fine anno superiore al 4,1%.