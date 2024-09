Autotorino, i primi nove mesi romani con Mercedes del più grande dealer italiano sono “stellari”

Autotorino, il più grande dealer italiano indipendente, ha festeggiato i suoi nove mesi nella Capitale con una presentazione dei risultati di vendita presso il Circolo Canottieri Aniene seguita da una serata presso lo showroom di via Zoe Fontana, dove l’azienda ha raccontato le regioni in cui è presente attraverso un viaggio gastronomico affidato a 5 chef stellati. Autotorino ha aperto le sue prime sedi romane a gennaio 2024 grazie all’acquisizione dei sei punti-vendita di Mercedes-Benz, un marchio che Autotorino vende dal 2007 e che oggi rappresenta oltre il 40% dei suoi volumi totali di vendita. I numeri del dealer sono eccezionali: il Gruppo prevede, infatti, di chiudere il 2024 con un fatturato di 2,57 miliardi di euro (+20% rispetto al 2023) e 68.000 auto vendute (+8% rispetto al 2023). I risultati delle sedi romane rappresentano l’8% dei volumi complessivi di vendita (nuovo e usato) e il connubio con il brand Mercedes si rivela, ancora una volta, vincente.

Autotorino, dalla Valtellina a Roma. Fondata in Valtellina nel 1965 da Arrigo Venini come piccola rivendita di auto con officina a gestione familiare, Autotorino viene guidata alla crescita a partire dal 1985 dal figlio Plinio Venini, che prende le redini dell’azienda alla morte del padre Arrigo e porta Autotorino ad espandersi prima nella Lombardia e poi in tutta l’Italia centro-settentrionale, fino alla conquista della Capitale. La crescita di Autotorino contrasta con un mercato dell’auto dagli andamenti incerti, merito anche – sottolinea l’azienda - del grande lavoro svolto dagli oltre 2.800 collaboratori nelle oltre 70 filiali, tra cui 300 operativi nelle 6 sedi della Capitale, ovvero le sei concessionarie ufficiali di vendita e assistenza di Mercedes-Benz in Via Salaria 717, Via Zoe Fontana 220, Via di Acqua Acetosa Ostiense 430, Via del Caravaggio 113b, GRA km 64,962 Uscita 33, e Via Girolamo Variola 14.

L’ingresso di Autotorino a Roma, parte della crescita organica prevista dal Piano Industriale 2023 – 2027, ha ampliato la dimensione nazionale del Gruppo la cui presenza territoriale, articolata in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia per un totale di 24 province, include ora le principali aree metropolitane italiane: Roma, Milano e Torino. Autotorino ha inoltre avviato un processo di espansione internazionale con l’acquisto della filiale polacca di Mercedes–Benz Varsavia, che sarà operativa da gennaio 2025.

Le novità delle sedi romane. A Roma Autotorino ha introdotto delle novità importanti nel proprio modello di gestione: una gamma originale di soluzioni per la mobilità, garanzie aggiuntive per i clienti, ampia disponibilità di auto a stock e una divisione flotte dedicata. La formula “All Inclusive” rende di fatto Autotorino un fornitore di “mobility as a service” e un punto unico di riferimento per ogni esigenza dell’automobilista: dal finanziamento alla copertura assicurativa, dall’assistenza stradale e medica all’estensione di garanzia fino ai pacchetti service.

Nelle sedi di Roma è stato anche introdotto BeBeep, il brand di Autotorino dedicato all’usato lanciato a inizio 2024 e che vanta oltre 5.000 vetture disponibili, dalle compatte alle Top Car. Anche l’usato offre la formula All-Inclusive nonché il piano Soddisfatto o Rimborsato, Soddisfatto e Garantito.

La qualità dell’offerta al cliente, parte del modello di Autotorino, è garantita dall’impegno nella formazione e affiancamento dei collaboratori, anche tramite l’Academy interna.

L’area commerciale di Autotorino è formata anche per la sfida della transizione elettrica: l’azienda ha varato il programma “Autotorino Evolution”, con cui forma i suoi collaboratori e permette loro di essere al fianco dei clienti che vogliono informarsi sulle nuove motorizzazioni o acquistare un’auto elettrica.

Più servizi per la mobilità di Roma. “Essere un’azienda di servizi alla mobilità di Roma e dei suoi cittadini ci motiva e ci inorgoglisce”, ha affermato Plinio Vanini, Presidente del Gruppo Autotorino. “È una tappa molto importante di un percorso di crescita maturato nel tempo, che ci ha consentito di essere il primo dealer per dimensioni del mercato italiano. Ogni mattina apriamo le nostre filiali e i nostri uffici con l’idea di creare valore”, ha proseguito Vanini, “per i clienti, i colleghi, i partner, il territorio e l’azienda”.

“Crediamo che la partnership con Mercedes-Benz a Roma possa essere proficua come è stata in precedenti esperienze ed aree metropolitane, come quella di Torino”, ha affermato Stefano Martinalli, Direttore Generale e Consigliere Delegato di Autotorino. “Crediamo nel connubio vincente fra auto di qualità e fascino e la nostra capacità di ascolto del cliente”. A Roma, ha proseguito Martinalli, “non vogliamo conquistare solo quote di mercato, ma anche quote di fiducia”.

Festeggiamento con gli chef stellati. Autotorino ha celebrato ufficialmente l’inizio dell’operatività nelle sei sedi romane con una serata all’interno dello showroom di via Zoe Fontana raccontando i propri territori attraverso la creatività di 5 chef stellati. Oltre ai prodotti della tradizione valtellinese dell’agriturismo “La Fiorida”, sono state offerte degustazioni delle creazioni realizzate in show cooking dagli chef Heinz Beck (La Pergola - Roma), Giovanni Grasso (La Credenza - Torino), Alessandro Negrini (Il Luogo Aimo e Nadia - Milano), Emanuele Scarello (Agli Amici - Udine) e Gianni Tarabini (La Preséf - Valtellina).