Autotorino a Roma con la BeBeep Parade: la Città Eterna riscopre l’iconica Smart Fortwo

La Città Eterna si prepara a vivere una settimana interamente dedicata al mondo dell’usato con il ritorno della BeBeep Parade, il format ideato da Autotorino per valorizzare un settore in piena crescita. Dal 19 al 23 novembre, nelle cinque filiali romane del Gruppo, l’appuntamento porterà al centro dell’attenzione non solo un’offerta particolarmente ampia, ma anche una vera protagonista della mobilità capitolina: la Smart Fortwo. Un modello che in città ha scritto una storia unica al mondo, con oltre 200.000 unità immatricolate dal 1998 alla fine della produzione, diventando parte integrante del paesaggio urbano romano.

Il contesto in cui la BeBeep Parade arriva nella Capitale è quello di un mercato dell’usato più dinamico che mai. Gli ultimi dati diffusi da ACI indicano che a ottobre 2025 i passaggi di proprietà delle auto di seconda mano sono cresciuti dello 0,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, e ogni 100 auto nuove vendute se ne affiancano ben 231 usate. Anche il bilancio dei primi dieci mesi dell’anno conferma la tendenza, con un aumento complessivo del 2,4%.

Ma a Roma e nel Lazio il fenomeno assume un’intensità ancora maggiore: da gennaio a oggi, l’interesse per l’usato è infatti cresciuto del 3,3% nella Capitale e del 3,6% a livello regionale. Numeri che raccontano una domanda sempre crescente, fatta di consumatori alla ricerca di soluzioni affidabili, accessibili e allineate alle esigenze quotidiane della mobilità urbana.

È proprio in questo scenario che Autotorino propone la sua BeBeep Parade, un’iniziativa che torna nella Capitale dopo il successo della prima edizione, quando in soli sette giorni sono stati registrati oltre 1.500 ingressi nelle filiali romane. Per cinque giorni, le sedi della rete ospiteranno una selezione di 3.500 auto disponibili online, di cui 500 fisicamente in esposizione tra i vari showroom cittadini. In particolare la sede di Roma Ovest Pisana accoglierà un allestimento tematico pensato per rendere immediatamente riconoscibile l’atmosfera della Parade, arricchita dalla presenza di Camilla, la mascotte ufficiale di BeBeep.

Durante l’evento, l’offerta dell’usato firmata Autotorino sarà accompagnata da una serie di vantaggi esclusivi, attivabili soltanto nelle sedi romane nei giorni della manifestazione. A queste condizioni si affiancano le formule studiate dal Gruppo per garantire trasparenza e tranquillità ai clienti, come “Soddisfatto e Rimborsato”, i pacchetti All Inclusive specifici per l’usato e i 100 controlli di Check-Up Pro, che includono anche la diagnostica avanzata per la verifica del chilometraggio reale.

Al centro della scena ci sarà però soprattutto lei, la Smart Fortwo: la citycar che forse più di ogni altra incarna l’identità della mobilità romana. Agile, compatta, in grado di muoversi con facilità tra vicoli stretti e parcheggi impossibili, la Fortwo è diventata un simbolo della quotidianità urbana della Capitale. Nella BeBeep Parade, il modello sarà presente sia online – con oltre 500 esemplari – sia nei cinque showroom interessati dalle promozioni dedicate. Una scelta che risponde alla domanda crescente di vetture piccole, pratiche e, sempre più spesso, full electric. Non a caso, come conferma Tito Monti, Regional Brand Manager Autotorino per Roma: «La BeBeep Parade è tra i pochissimi eventi, se non l’unico, in Italia in cui è possibile poter scegliere tra così tante Smart Fortwo full electric, un’auto che ha scritto la storia delle strade di Roma».

Monti sottolinea anche come l’attenzione verso l’usato non sia episodica, ma parte di un trend consolidato che nella Capitale risulta ancora più accentuato rispetto alla media nazionale. Per questo, attraverso BeBeep, Autotorino ha creato tale format. «Con la BeBeep Parade abbiamo creato un evento capace di risponde alla richiesta dei clienti di vetture usate di qualità e in linea con le necessità dettate dalle caratteristiche della mobilità cittadina» spiega Monti, rimarcando l’importanza di un interlocutore solido e strutturato come Autotorino nel guidare scelte informate e consapevoli.

Per chi desidera approfittare dell’occasione, la partecipazione è semplice: basta presentarsi in una delle filiali romane con il voucher sconto scaricabile online per ottenere 500 euro di sconto immediato sull’acquisto di un’auto. Una modalità studiata per rendere l’esperienza immediata, accessibile e orientata al vantaggio concreto.

Il progetto BeBeep nasce con l’obiettivo di valorizzare l’auto usata attraverso un servizio che unisce professionalità, qualità e un modello di acquisto chiaro e trasparente. L’offerta spazia dai modelli termici, con un’ampia presenza di SUV, fino alle proposte premium e alle soluzioni a basse emissioni, creando un ventaglio in grado di coprire le necessità di un’utenza molto ampia. Ad avvalorare il tutto ci pensa Autotorino che, forte della sua esperienza ultra decennale, è tra i Dealer di auto più importanti in Italia.