Autotorino, scelta più consapevole dell'auto elettrica con la piattaforma “Evolution Advisor”

Autotorino ha presentato una piattaforma in grado di unificare e semplificare l’accesso alle informazioni sul mondo della mobilità elettrica: “Autotorino Evolution Advisor” propone un approccio caratteristico che parte dalle esigenze di ciascun automobilista. A partire da un semplice quiz sulle proprie abitudini di guida, la piattaforma è in grado di individuare il livello di affinità alla mobilità elettrica, fornire previsioni di costi, consumi, impatto ambientale per una scelta consapevole e sicura.

“La mobilità evolve, si moltiplicano le tecnologie e le forme di fruizione; i consumatori si trovano in uno scenario che spesso percepiscono come complesso. Autotorino, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, ha quindi sviluppato la piattaforma Evolution Advisor che aiuta a compiere una scelta consapevole e su misura”, ha commenta Luca Genini, Direttore Servizi Finanziari, Assicurativi, Mobility di Autotorino. “Abbiamo realizzato uno strumento digitale per aiutare le persone a orientarsi, fornendo risposte chiare, sia dal punto di vista tecnico sia pratico; per esempio, simulando diverse soluzioni per la ricarica domestica e in mobilità.

Un portale che unisce l’esperienza consulenziale di Autotorino con l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di diventare il riferimento non solo per chi si avvicina per la prima volta alla mobilità elettrica, ma anche per chi già la conosce e desidera esplorarne tutte le potenzialità”, ha concluso Genini.