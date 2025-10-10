Autotorino svela nuova Mercedes CLA a Roma e apre il debutto commerciale italiano dell’elettrica intelligente

Autotorino festeggia Roma e le sue stelle: quella di Mercedes-Benz, marchio di cui è concessionario ufficiale di vendita e assistenza nel Lazio, in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, e quella di tre chef pluripremiati, simbolo di quell’eccellenza che il connubio tra il più grande gruppo italiano di concessionarie e il costruttore tedesco vogliono rappresentare.

In onore dei traguardi raggiunti – un anno compiuto di presenza ufficiale nella capitale con Mercedes-Benz, ma anche i 60 anni di attività – Autotorino ha organizzato un evento glamour dedicato ai propri clienti, presso il Circolo Canottieri Roma sul Lungotevere Flaminio. L’occasione è stata la presentazione, alla vigilia del lancio nazionale il 10 e 11 ottobre, di nuova CLA, l’auto della Casa di Stoccarda che incarna sicurezza sportiva e modernità. Costruita all’insegna dell’intelligenza artificiale, nuova CLA apre una nuova generazione tecnologica e di stile, offrendo maggiore spazio a bordo, ma senza rinunciare all’iconica silhouette fastback, filante ed aerodinamica. Oggi è 100% elettrica e nel 2026 arriverà anche con la versione mild hybrid.

Più di 600 ospiti hanno partecipato alla serata a bordo piscina, animata da musica e danza, ma soprattutto disegnata per emozionare, proprio come la nuova vettura di Mercedes-Benz. Un’esperienza esclusiva a cui hanno apposto la firma i tre chef stellati Heinz Beck, del tristellato La Pergola di Roma, Daniele Lippi, che guida l’Acquolina di Roma (doppia stella Michelin), e l’Executive Chef Gianni Tarabini dell’Agri Relais La Fiorida, al quale la Guida Michelin Italia ha conferito, oltre all’iconica stella, la Stella Verde per la ristorazione responsabile e sostenibile.

«Questa serata rispecchia lo spirito con cui siamo cresciuti, fino all’arrivo a Roma nel 2024: attenzione al cliente e ad ogni dettaglio che può contribuire alla sua soddisfazione. Abbiamo creato un evento per i nostri ospiti nella magnifica cornice del Circolo Canottieri Roma, con un percorso di degustazione esclusivo e con la più attesa novità dell’anno di Mercedes-Benz, CLA, per dare tangibilità al legame tra la Città, le sue persone e i team delle sedi romane di Autotorino», ha sottolineato Plinio Vanini, Presidente di Autotorino. «In particolare ringrazio il presidente di Mercedes-Benz Italia Marc Langenbrinck per la sua presenza e per l’aperta collaborazione con cui ci impegniamo a dare esperienze di mobilità innovative e di qualità ai nostri clienti, nello spirito della partnership che ci lega alla Casa da diciotto entusiasmanti anni».

«La Città Eterna continua ad essere un elemento ricorrente nel lancio della nostra CLA 100% elettrica. Dopo la sua anteprima mondiale romana nel marzo scorso, pochi giorni fa abbiamo festeggiato il suo record sul Grande Raccordo Anulare», ha dichiarato Marc Langenbrinck, Presidente e Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Italia. «La nuova CLA è la perfetta ambasciatrice stilistica e tecnologica per creare desiderio attraverso tutta l’Italia, dove sarà celebrata dall’intera rete Mercedes-Benz. Sono certo che la nostra nuova ‘fuoriclasse’ full electric, appassionerà anche gli automobilisti romani! Voglio ringraziare Plinio Vanini e tutta Autotorino, che ci rappresenta nella Capitale, per l’entusiasmo e la passione con cui oggi celebrano il lancio della CLA e ogni giorno si dedicano ai nostri clienti. Questa serata è una nuova dimostrazione che il successo arriva dal lavoro e dalla tradizione e, soprattutto, dal valore e dallo spirito di squadra».

A Roma si è tenuta anche la presentazione in prima mondiale della nuova Mercedes-Benz CLA, lo scorso 13 marzo. L’auto è stata annunciata in versione elettrica a cui, nel 2026, in Italia si affiancherà anche la versione ibrida con tecnologia a 48 volt. Nei giorni scorsi la CLA elettrica ha stabilito a Roma un record importante: due CLA 250+ hanno compiuto 10 giri del Grande Raccordo Anulare, per un totale di oltre 700 km ad una velocità media di 85 km/h, con un solo pieno di energia e 30 km di autonomia residua.

La nuova CLA debutta dal 10 e 11 ottobre in Italia e nei 25 showroom Autotorino, a Roma e in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, inaugurando così una nuova era di Mercedes-Benz, dove ogni modello sarà disponibile sia con trazione 100% elettrica che ibrida.