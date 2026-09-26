Grimaldi al servizio dell'automotive: premiati i costruttori che utilizzano la navi del Gruppo

PULA - Il trasporto di auto nuove dalla Cina verso l’Europa e altri continenti è stato al centro del dibattito di Euromed 2026. Il comparto Car Carrier e Ro-Ro, ossia il trasporto marittimo di veicoli, settore in cui il Grupoo Grimaldi è leader, vive una fase di profonda riorganizzazione, a seguito delle trasformazioni affrontate dall’industria automotive e dall’intera catena logistica globale.

Dal dibatto è emerso che trasportare veicoli via mare non è mai stato così strategico e, nel contempo, così complesso: mentre l’industria dell’auto affronta la transizione verso l’elettrico con nuovi player che si affacciano sul mercato, il trasporto via mare vive un momento storico in cui risulta vitale adattarsi a nuovi standard di sicurezza, confrontarsi con mercati fortemente volatili e interpretare una domanda in continua evoluzione.

Dal dibattito sono emersi i tre elementi strategici che stanno ridefinendo il comparto Car Carrier e Ro-Ro. Al primo posto c’è la riconfigurazione dei flussi e capacità di stiva, nella consapevolezza dell’ascesa di nuovi mercati produttori ed esportatori, specialmente dal Sud Est Asiatico, che sta modificando le rotte tradizionali. Poi in primo piano c’è anche la sicurezza e nuove tecnologie di propulsione, con le sfide operative legate al trasporti di auto elettriche, alla gestione delle nuove batterie al litio e alle normative per la decarbonizzazione delle flotte di navi. Infine la resilienza della catena logistica che punta ad integrare trasporto marittimo, terminal portuali e connessioni terrestri per garantire consegne tempestive in un mercato globale e interconnesso.

Sulle soluzioni strategiche, tecnologiche e operative messe in campo dagli operatori del settore per costruire la logistica automotive del futuro si sono confrontati: Le Ahn Thien Thu (Director of Global Logistics, Vinfast), Frank Schnelle (Executive Director, ECG), Alessandro Furnò (Vice President, Global Supply Chain & Purchasing, Leapmotor International), Luigi Pacella Grimaldi (Automotive Intercontinental Director, Grimaldi Group). Alla fine il Gruppo Grimaldi ha premiato alcune Case automobilistiche, clienti che utilizzino i Ro.Ro. della flotta Grimaldi per raggiungere altri continenti. Tra i premiati Byd, Leapmotor, Isuzu, Sany e Geely.