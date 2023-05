Avenger e Grand Cherokee le due anime di Jeep. Laforge: «Abbiamo una gamma unica al mondo»

La compatta glamour e l'ammiraglia tecnologica: la Avenger Car of the Year 2023 e l'ammiraglia Grand Cherokee in fase di lancio nella nuova edizione, rappresentano le due anime di Jeep, invidiato fiore all'occhiello di Stellantis. Senza dimenticare modelli iconici come Wrangler, Compass, Renegade. Una proposta per ogni esigenza. "Nessun altro marchio può vantare una gamma off-road così articolata e tecnologica", dice il capo di Jeep per l'Europa, Eric Laforge. "I nuovi modelli testimoniano un evidente salto di qualità e Avenger ci ha portato tipologie inedite di clienti. Un successo clamoroso. In 33 anni di attività non mi era mai capitato di ricevere così tanti ordini da persone che non avevano nemmeno visto la vettura. E' un modello nel cuore del segmento più gettonato d'Europa che ispira grande simpatia, ma è anche una incredibile vetrina tecnologica: la nostra prima elettrica, un passo concreto nel mondo che cambia. Il prossimo imminente step, in attesa di futuri sviluppi sul fronte motorizzazioni, sarà la versione a 4 ruote motrici perché non è concepibile una Jeep senza trazione 4x4".

Laforge spiega che Avenger non ha "rubato" consensi alla Renegade (di poco più grande). "Al contrario – chiarisce il manager – molti clienti sono entrati in concessionaria per comprare Avenger e poi hanno scoperto che per le loro esigenze era più adatto un altro modello. La novità ci ha portato traffico e tanti appassionati".

In Italia la versione più richiesta sarà – con tutta probabilità - ancora quella con il motore e benzina 1.2 turbo da 100 CV, alternativa all'unità elettrica con batterie da 54 kWh per 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia. "Qui non c'è ancora un sistema soddisfacente di infrastrutture – aggiunge Laforge – anche se la maggioranza dei clienti che scengono un'auto elettrica non percorrono più di 30 km al giorno, dunque la ricarica dura una settimana intera. Jeep sta accelerando il processo di elettrificazione perché questa è la strada. Il cambiamento epocale va accettato e sostenuto, nelle diverse tecnologie. Dopo Renegade e Compass 4xe nel 2020 abbiamo lanciato la Wrangler 4xe a giugno 2021 e oggi Grand Cherokee 4xe amplia ulteriormente l’offerta. E' stata la prima Jeep a portare su strada l'idea di "Premium 4x4" oltre trent’anni fa, nonché il Suv più premiato di sempre".

Tra i primi "clienti" di Grand Cherokee, giocatori e dirigenti della Juventus di cui Jeep è sponsor da 10 anni. "Una partnership di successo tra due brand globali uniti dalla passione – osserva Laforge – che ha ampliato la nostra visibilità perché il calcio è uno straordinario acceleratore di notorietà". La nuova ammiraglia, in versione 4xe Plug-In Hybrid abbina un motore turbo benzina I.4 da 2 litri (272 CV) all'elettrico da 145 CV per una potenza combinata di 380 CV. L'autonomia in modalità elettrica arriva a 51 km.

Il logo Jeep sulla maglia bianconera sintetizza il percorso di elettrificazione del brand americano. Nelle scorse stagioni la divisa ha evidenziato la sigla “4xe”,ora con il lettering nero ornato da un pattern di fulmini sottolinea l’evoluzione verso una mobilità sostenibile.