Avenger traina la crescita di Jeep in Europa. Quattro novità in arrivo nel 2025

"Il segreto è sviluppare innovazione conservando il nostro Dna fatto di passione e spirito d'avventura. E poi essere flessibili interpretando le esigenze dei clienti". Eric Laforge, responsabile di Jeep per l'Europa, racconta una storia di successo. Il brand americano di Stellantis continua a crescere nel vecchio continente a dispetto di un mercato sofferente. Merito, soprattutto, di un modello come Avenger che è diventato un autentico fenomeno vincente. "Ha contribuito parecchio al nostro sviluppo – conferma il manager – e al raggiungimento delle 123mila Jeep vendute nei primi 11 mesi in Europa, con un incremento del 2%. Siamo cresciuti in paesi importanti come Francia, Paesi Bassi e Regno Unito dove addirittura abbiamo triplicato le consegne. La rete di vendita si è molto rafforzata e la nostra clientela è ringiovanita mediamente di 10 anni, con il 35% di quota femminile".

Se il presente già sorride, il futuro è ancor più ricco di promesse. "Nel 2025 arriveranno quattro nuovi modelli, tutti molto importanti" spiega la country manager Novella Varzi. Il primo, già svelato, sta per sbarcare in concessionaria: è la variante 4xe Hybrid della Avenger, anche nella versione griffata "The North Face". Si completa così la gamma multienergy del Suv compatto, che in formula Bev (elettrico puro) ha conquistato clienti nei mercati più orientati alla transizione, ma con motorizzazione a benzina e ibrida soddisfa perfettamente le richieste di chi ancora non ama i veicoli esclusivamente a batteria. "Avenger ha raccolto 135mila ordini dal debutto – osserva Laforge – e il 50% delle richieste in Europa sono per le versioni elettrificate. E' anche il 4° Suv di segmento B più venduto, mentre in Italia è in assoluto il leader del segmento".

Dopo aver celebrato il milione di esemplari complessivi venduti dalla coppia Renegade-Compass, Jeep si appresta a lanciare la nuova generazione proprio del Compass. L'erede di taglia media arriverà nella seconda metà del 2025, in tutte le formule di propulsione (mild-hybrid, ibrida plug-in e Bev con un'autonomia di oltre 600 km) e con trazione 4x2 o 4x4. Leggermente più lungo dell'attuale, il nuovo Compass potrà giocarsi buona chances anche sui mercati americani e punta su un look accattivante. "Il nostro Centro Stile di Torino – ribadisce Laforge – è un fiore all'occhiello del gruppo e, come Renegade e Avenger, Compass è nato lì". E verrà prodotto a Melfi anche nella nuova edizione, un segnale importante di attenzione al territorio.

Sul fronte delle sfide arriveranno nel 2025 altre due proposte importanti, sebbene più concepite per i mercati extra europei. Il primo è Recon, un Suv full-electric ispirato allo storico Wrangler che verrà svelato entro fine anno e sarà poi sui mercati del vecchio continente da febbraio 2026.

A emissioni zero è anche il maxi-Suv Wagoneer S, presentato da Jeep come il Suv elettrico più veloce di sempre con 600 CV di potenza e un'accelerazione di 3,5 secondi da 0 a 100 km/h oltre a un'autonomia di 650 km. Sarà naturalmente a trazione integrale e proporrà seduzioni come il tetto trasparente e un inedito sistema di infotainment. "Ha tutti i numeri per diventare leader in un segmento prestigioso e molto strategico", assicura Laforge.

Il primo veicolo elettrico globale del marchio viene lanciato inizialmente negli Stati Uniti e in Canada e offre capacità 4xe e prestazioni impressionanti, oltre a un design aerodinamico elegante. Non a caso ha nel mirino competitor blasonati come i brand di lusso tedeschi, Range Rover e Tesla.