Ayvens, 300 agenzie sul territorio nazionale e una strategia di mobilità per il futuro

ROMA – Ayvens, uno dei principali leader globali nella mobilità sostenibile, ha celebrato un anno di successi durante la Partner Convention 2025: l’evento che ha riunito oltre 400 rappresentanti della sua rete di vendita indiretta. L’occasione è stata non solo una celebrazione dei traguardi raggiunti, ma anche un momento di confronto sulle sfide del futuro e di condivisione della visione strategica per il nuovo anno.

Ayvens rappresenta la fusione tra due giganti del settore della mobilità: ALD Automotive e LeasePlan, entrambe attive in Italia da oltre 40 anni. Questa unione ha dato vita a un marchio globale che opera con l’ambizione di trasformare la mobilità in chiave sostenibile. Con una flotta di 3,3 milioni di veicoli in 42 paesi e 14.500 dipendenti, Ayvens è il leader mondiale per numero di veicoli elettrici multi-marca. L’azienda è impegnata a guidare il settore verso la decarbonizzazione e la digitalizzazione, offrendo soluzioni innovative per clienti privati, professionisti, PMI, grandi aziende e pubbliche amministrazioni.

Con una rete che comprende quasi 300 agenzie distribuite su tutto il territorio italiano, Ayvens ha dimostrato ancora una volta l’importanza di una presenza capillare per servire al meglio i propri clienti. Nel 2024, queste agenzie hanno giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, contribuendo significativamente alla stipula di nuovi contratti e consolidando la posizione di Ayvens nel mercato italiano. Nel corso dell’evento, è stata ribadita l’intenzione di completare nel 2025 il processo di integrazione tra LeasePlan e ALD Automotive, una fusione che opererà sotto il marchio Ayvens, con l’obiettivo di unire il meglio delle due realtà per offrire soluzioni ancora più innovative e sostenibili.

Antonio Stanisci, Direttore Commerciale di Ayvens Italy, ha dichiarato: «Siamo davvero soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2024. Questo successo è stato possibile grazie alla dedizione della nostra rete di vendita indiretta. Affrontiamo il 2025 con grande entusiasmo, un anno cruciale per completare l’integrazione tra LeasePlan e ALD Automotive. Attraverso il marchio Ayvens vogliamo continuare a promuovere una nuova idea di mobilità basata su sostenibilità, accessibilità e flessibilità».

In Italia, Ayvens vanta 330.000 veicoli in flotta e 120.000 clienti. La sua forza risiede non solo nella vasta offerta di servizi di noleggio a lungo e medio termine, ma anche nella capacità di offrire soluzioni di fleet management e mobilità integrata, rispondendo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. Grazie alla sua rete di agenzie, Ayvens è in grado di garantire un supporto capillare e un’assistenza di alta qualità, promuovendo una mobilità sostenibile accessibile a tutti.

Il 2025 sarà un anno decisivo per Ayvens, non solo per completare l’integrazione tra LeasePlan e ALD Automotive, ma anche per continuare a innovare nel settore della mobilità. L’azienda punta a consolidare la sua posizione di leadership, ampliando ulteriormente la gamma di soluzioni offerte e contribuendo attivamente alla transizione verso un futuro a zero emissioni.

La Ayvens Partner Convention 2025 è stata un momento fondamentale per definire le prossime tappe di questo percorso. Tra i temi affrontati, grande attenzione è stata riservata alle sfide fiscali, alle tendenze del mercato e ai nuovi strumenti che permetteranno alla rete di vendita di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e alla flessibilità.