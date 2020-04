Azzerate le vendite di auto in Italia ad aprile. Unrae: mercato crollerà del 98%, servono aiuti urgenti

ROMA - Il mercato dell’ auto nel mese di aprile 2020 risulterà praticamente azzerato. A lanciare l’allarme è l’Unrae (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), che stima per il mese di aprile un calo delle immatricolazioni del 97-98% rispetto alle 175mila immatricolazioni di un anno fa. Infatti, continua Unrae in una nota, la situazione del mercato auto in Italia è drammatica con 2.073 unità immatricolate sino a venerdì scorso.

«Di fronte a una situazione senza precedenti, c’è bisogno di un’azione senza precedenti da parte del Governo, a supporto della filiera della distribuzione, che ha visto improvvisamente azzerarsi i propri ricavi da ormai 2 mesì, commenta Michele Crisci, presidente Unrae.

«In questo drammatico contesto, con migliaia di aziende a rischio di sopravvivenza e i 160mila dipendenti e le loro famiglie che a cascata subirebbero pesantissime ripercussioni, è assolutamente necessaria l’urgente adozione da parte del Governo di interventi che riattivino velocemente la domanda di auto alla ripresa delle attivita» - continua Crisci. In questo quadro, Unrae ha inviato una lettera al Governo, proponendo una serie di misure: un aumento della dotazione per l’ecobonus fino al 2021; la sospensione dell’ecomalus per il 2020; un bonus stock valido per il 2020 (cumulabile con ecobonus) per agevolare la ripartenza del mercato; il riallineamento fiscale agli standard degli altri Paesi Ue sui veicoli aziendali nuovi.