Baidu e Geely annunciano crisi settore dei veicoli elettrici e tagliano posti lavoro

Due giganti cinesi dell'auto e della tecnologia, Geely e Baidu, hanno parlato di «enormi cambiamenti» nell'industria dei veicoli elettrici per giustificare gli improvvisi tagli di posti di lavoro di questa settimana presso Jiyue, la loro joint venture nel settore. «A causa degli enormi cambiamenti nel panorama competitivo del settore, il piano aziendale non ha potuto essere eseguito e le operazioni hanno incontrato delle difficolta», hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta condivisa sui social network.

Secondo i media locali, questa settimana Jiyue ha provocato l'irritazione dei suoi dipendenti annunciando lo smantellamento di alcuni reparti. Non è noto il numero di dipendenti interessati. Baidu e Geely si sono impegnate a contribuire a risolvere le relative questioni finanziarie «il prima possibile». La Cina e il primo mercato al mondo per i veicoli elettrici, ma i progetti dei suoi produttori all'estero sono sempre piu minacciati dalle spinose dispute commerciali con gli Stati Uniti e l'Europa.

Le difficolta di Jiyue potrebbero preludere a future complicazioni per altre aziende cinesi del settore, ha dichiarato all'AFP l'analista indipendente Lei Xing. Il fatto che questo accada a Geely e Baidu, grandi protagonisti del settore, e «una sorpresa», ha aggiunto l'analista. «Dimostra quanto sia difficile competere nell'ambiente attuale», ha sottolineato, facendo anche riferimento alla 'debacle' di Jiyue, che secondo lui potrebbe non essere l'ultima. «Penso che anche altri marchi, guardando al 2025, potrebbero trovarsi in difficolta», ha concluso.