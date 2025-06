Balzano export e produzione auto in Germania. Francia peggio di Italia tra big Ue. Crolla la Gb

A maggio l'industria automobilistica tedesca mette il turbo e primeggia in Europa. Produzione ed export compiono un balzo a maggio ma anche dalle vendite si lanciano segnali positivi. Di certo migliori rispetto agli altri mercati Ue. Il mese scorso in Germania sono state immatricolate 239.297 nuove auto, con un aumento dell'1,2% rispetto al 2024. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Ufficio federale della motorizzazione civile tedesca (Kba), tra i marchi 'nazionali', Mini ha registrato la crescita piu forte, con un aumento del 36,8% e una quota dell'1,1% sulle nuove immatricolazioni. Anche Ford (+12,9% e quota di mercato al 3,7%) ha ottenuto incrementi a due cifre. Incrementi a una cifra nelle immatricolazioni sono stati registrati da Mercedes (+9,9%/9,1%), BMW (+9,6%/8,5%) e Volkswagen (+5,1%/20,9%) che si e confermata il marchio tedesco piu grande per quota. Al contrario, i marchi Smart (-78,1%/0,1%), Opel (-22,2%/4,4%), MAN (-13,9%/0,1%), Porsche (-9,0%/1,1%) e Audi (-2,6%/7,4%) hanno registrato un calo delle nuove immatricolazioni.

Tra i marchi di importazione con nuove immatricolazioni di almeno cinque cifre, Skoda, il marchio con il volume piu elevato, ha ottenuto ancora una volta la crescita piu significativa, con 19.776 autovetture, +13,1% e una quota di mercato dell'8,3%. Seat, il secondo marchio con il volume piu elevato, ha registrato un -18,9% a 13.011 unita e una quota di nuove immatricolazioni del 5,4%. Si comporta bene anche il mercato dell'elettrico che erode sempre piu quote ai modelli a combustione interna: il 18% delle nuove immatricolazioni (43.060) ha riguardato veicoli elettrici Bev, ovvero +44,9% rispetto a maggio 2024. Secondo la Kba, inoltre, 92.171 nuove auto avevano una propulsione ibrida, raggiungendo una quota del 38,5% (+29%), di cui 25.181 ibride plug-in (+79,4%). E nel frattempo continua il calo di vendite di Tesla: la societa di Elon Musk a maggio ha totalizzato 1.210 nuove immatricolazioni, ovvero -36,2% rispetto al 2024, e viene sorpassata anche in Germania dal marchio cinese rivale Byd: +824% a maggio con 1.857 unita. Attesi erano anche i dati sulla produzione e l'export di auto relativi a maggio. L'industria tedesca ha raggiunto un volume di 363.600 unita a maggio, ovvero +19% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e +4% da inizio 2025 (1.8 milioni di auto).

Sono inoltre state esportate 283.700 auto dagli stabilimenti tedeschi, +9% rispetto al 2024. Considerando i primi 5 mesi dell'anno, sono state esportate 1,4 milioni di auto nuove, +3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ma ancora -13% dal livello pre-crisi del 2019. La Germania dell'auto insomma riparte e mette la freccia: tra i principali mercati in Ue, finora solo la Spagna vantava a maggio risultati di vendite oltre le aspettative (+18,6% a 112.820 unita) riportando pero un sensibile calo nella produzione (-7,4% annuale a 193.541 auto) e nell'export (-8,5% con 166.488 modelli spediti oltre confine). Quanto all'Italia, i dati Anfia diffusi il 3 giugno parlano di un mercato stagnante (-0,2% a 139.390 unita vendute). Solo la Francia fa peggio tra i big Ue (-12,3% immatricolazioni a maggio, con 123.919 auto) mentre il Regno Unito ha toccato il fondo ad aprile: la produzione e crollata dell'8,6% a 56.534 unita, ai minimi da 16 anni, mentre l'export ha segnato -10,1% annuale (42.972).