Batterie allo stato solido, la nuova frontiera dei veicoli elettrici. Più efficienti, meno inquinanti e più sicure di quelle agli ioni di litio

PARIGI - Vantate come più efficienti, meno inquinanti e più sicure di quelle agli ioni di litio, le batterie “solide” per le auto elettriche stanno attirando miliardi di euro di investimenti per avviare la produzione industriale entro la fine del decennio, come in Francia, dove e previsto un impianto dedicato a questa tecnologia. L’azienda taiwanese ProLogium prevede di investire 5,2 miliardi di euro da qui al 2030 per sviluppare il suo impianto di batterie a elettrolita solido a Dunkerque, una scommessa in un momento in cui la produzione di queste nuove batterie non e ancora stata pienamente padroneggiata. Oggi la tecnologia viene padroneggiata «in laboratorio» ma non su larga scala, ha spiegato Jean-Marie Tarascon, professore al College de France. La produzione del ProLogium e prevista per la fine del 2026. Anche Volkswagen ha investito in questa tecnologia attraverso la societa Quantum Space, con l’obiettivo di produrne una propria nel 2025, e Toyota punta alla stessa tempistica.

«Il passaggio alla scala industriale non avverra prima della fine del decennio, o addirittura prima del 2035», afferma Tarascon. «I principali ostacoli tecnologici sono il controllo della pressione durante l’assemblaggio e l’interfaccia con l’elettrolita solido. In altre parole, e difficile per i produttori far passare la corrente elettrica attraverso un materiale solido senza applicare una pressione molto elevata durante la costruzione. Una pressione che e difficile da controllare a livello industriale. Queste nuove batterie a elettrolita solido promettono di trasportare la corrente attraverso un conduttore duro e non liquido per trasmettere l’elettricita tra l’anodo (terminale positivo) e il catodo (terminale negativo). In teoria, cio significa maggiore sicurezza per ridurre il rischio di incendio, maggiore volume per ridurre le dimensioni delle batterie, ricarica piu rapida e maggiore densita energetica per immagazzinare piu energia nello stesso volume rispetto alle attuali batterie a elettrolita liquido (ioni di litio). Secondo l’Ong Transport and Environment (T&E), le batterie a elettroliti solidi ridurrebbero anche »l’impronta di carbonio dal 24 al 39%« rispetto agli ioni di litio. Questo vantaggio ambientale e subordinato a »leggi forti che regolino i metodi di estrazione dei metalli«, ha dichiarato Cecilia Mattea, responsabile delle politiche relative alle batterie e alla catena di approvvigionamento di T&E. Questi numerosi vantaggi rimangono teorici e possono essere verificati solo con Blue Solutions, societa del Gruppo Bollore e unica a commercializzare batterie solide in tutto il mondo.

In 25 anni, l’azienda e riuscita a equipaggiare i »Bluecar« (ex AutoLib’) e i »Bluebus«, i pullman gestiti in particolare dalla Ratp. Problema: nell’aprile 2022, due di questi autobus hanno preso fuoco a Parigi, portando al ritiro dalla circolazione di 148 veicoli della stessa serie. »La causa piu probabile non era un problema di progettazione, ma un isolatore mal posizionato che poteva creare un cortocircuito in alcune condizioni specifiche. Da allora abbiamo imparato molto da questi eventi e le capacita di processo critiche sono state messe in sicurezza«, ha dichiarato all’AFP Richard Bouveret, CEO di Blue Solutions. Oltre a questi incidenti, le batterie di Blue Solutions funzionavano solo se preriscaldate a 60 gradi, il che significava che il veicolo doveva sempre essere lasciato collegato alla presa di corrente quando non veniva utilizzato, altrimenti la batteria si sarebbe scaricata, limitandone l’uso come veicolo privato. »Grazie a una formula completamente nuova per il polimero che costituisce l’elettrolita solido, la quarta generazione funziona a temperatura ambiente«, spiega Bouveret. Con un investimento di 145 milioni di euro in tre anni, annunciato alla fine del 2022, Blue Solution mira a garantire la produzione industriale di questa nuova formula entro il 2028. Da parte sua, ProLogium assicura che le sue batterie non saranno interessate da questo problema di »preriscaldamento«, perche utilizzano il silicone. Una »soluzione ibrida a meta strada tra gli ioni di litio e le batterie interamente solide in termini di vantaggi«, secondo il signor Tarascon. Per il momento, le batterie agli elettroliti solidi rappresentano una svolta tecnologica che coesistera con le batterie agli ioni di litio, senza sostituirle completamente. »Secondo le nostre stime, il 20% del mercato delle batterie sara a stato solido entro il 2030«, afferma Bouveret.