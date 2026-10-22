Batterie auto elettriche, YES-EU e CATL inaugurano in Norvegia il più grande centro di assistenza d’Europa

Un nuovo polo europeo per la manutenzione e la riparazione delle batterie dei veicoli elettrici. YES-EU rafforza la propria presenza nel settore della mobilità a zero emissioni con l'apertura a Oslo di un centro di assistenza di oltre 10.000 metri quadrati, realizzato attraverso una partnership strategica con NING Service, il marchio ufficiale di CATL dedicato ai servizi post-vendita. La struttura, presentata dall'azienda come il più grande centro europeo specializzato nell'assistenza alle batterie, rappresenta un passo importante nello sviluppo di una rete di servizi dedicata all'intero ciclo di vita degli accumulatori. Il nuovo YES-EU NING Service Center ospita attività di diagnostica avanzata, riparazioni certificate e formazione tecnica, con l'obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile la gestione delle batterie ad alta tensione.

Batterie elettriche, riparare invece di sostituire. Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la possibilità di intervenire sulle singole componenti delle batterie senza dover necessariamente sostituire l'intero pacco. Grazie a sistemi diagnostici avanzati e a procedure di riparazione a livello di modulo e componente, YES-EU può individuare gli elementi danneggiati e procedere, quando tecnicamente possibile, alla loro riparazione o sostituzione. Un approccio che può contribuire a ridurre sensibilmente i costi di manutenzione e assicurazione, soprattutto per flotte aziendali, società di leasing e operatori del trasporto pubblico.

Allo stesso tempo, prolungare la vita utile degli accumulatori significa limitare la produzione di rifiuti e ridurre il consumo di materie prime. I servizi comprendono interventi sia in garanzia sia fuori garanzia, con accesso a ricambi originali dei costruttori. Le attività non riguardano soltanto le automobili, ma anche autobus elettrici, camion, applicazioni navali e sistemi di accumulo energetico.

Un'alleanza strategica con CATL. La collaborazione tra YES-EU e CATL affonda le radici nel 2018, quando l'azienda europea è diventata il primo partner del produttore cinese per l'assistenza alle batterie nel continente. Da allora, il rapporto si è progressivamente ampliato, passando dalle attività iniziali nei Paesi del Nord Europa a una collaborazione strutturata sulla gestione degli accumulatori. «CATL mette a disposizione una tecnologia delle batterie di livello mondiale, una profonda esperienza industriale e un marchio riconosciuto a livello globale. YES-EU contribuisce con la conoscenza dei mercati europei, le infrastrutture di assistenza e le capacità operative», ha spiegato Egzon Bajrami, direttore operativo del gruppo YES-EU. L'obiettivo, ha aggiunto, è costruire un ecosistema capace di accompagnare i clienti durante tutta la vita operativa delle batterie, garantendo servizi di prossimità nei diversi mercati europei.

Dalla Norvegia all'Italia, una rete in espansione. La scelta di Oslo non è casuale. La Norvegia rappresenta uno dei mercati più avanzati al mondo per la mobilità elettrica: secondo i dati dell'organizzazione norvegese OFV, nei primi nove mesi del 2026 le auto completamente elettriche hanno raggiunto il 97,9% delle nuove immatricolazioni. Un contesto particolarmente favorevole allo sviluppo di infrastrutture specializzate nella manutenzione delle batterie, destinate ad assumere un ruolo sempre più rilevante con l'invecchiamento del parco circolante. YES-EU dispone già di una presenza operativa in diversi mercati europei, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera e Paesi scandinavi.

L'Italia rientra nella strategia industriale del gruppo attraverso una base produttiva locale. La società, che conta oltre 200 specialisti nel settore delle nuove energie, dichiara di aver completato più di 1.800 interventi sulle batterie, accumulato 20.000 ore di attività sui sistemi ad alta tensione e messo in servizio sistemi per una capacità complessiva superiore a 4.000 MWh. Il piano di sviluppo prevede un'espansione in oltre 20 Paesi e la realizzazione di più di 100 officine specializzate nel continente.

Nel futuro anche un camion elettrico da oltre 1.000 kWh. L'apertura del centro norvegese si inserisce in una strategia che guarda oltre l'assistenza tecnica. YES-EU intende infatti ampliare la propria offerta di soluzioni per la mobilità elettrica, includendo anche i veicoli commerciali pesanti. Tra i progetti annunciati figura un camion completamente elettrico, attualmente in fase di test, con batterie di capacità compresa tra 600 e 1.013 kWh. Il mezzo, sviluppato tenendo conto delle esigenze dei mercati nordici, dovrebbe essere presentato entro la fine del 2026.

«Il nostro nuovo centro di assistenza in Norvegia rafforza ulteriormente la posizione di YES-EU nel settore delle nuove soluzioni energetiche», ha dichiarato Pierre Savoy, CEO di YES-EU Switzerland, sottolineando il ruolo strategico dei Paesi nordici per lo sviluppo della mobilità elettrica. L'investimento di Oslo evidenzia una delle sfide decisive per il futuro dell'auto elettrica: non soltanto produrre batterie più efficienti, ma garantire anche una rete di assistenza capace di mantenerle operative più a lungo. Un passaggio fondamentale per contenere i costi di gestione dei veicoli e rendere la transizione energetica sostenibile anche sul piano economico.