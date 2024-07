Batterie auto, utili della cinese Catl oltre stime: quota mercato globale accumulatori cresce a 37,5%

Contemporary Amperex Technology Co (Catl), il piu grande produttore al mondo di batterie per veicoli elettrici, ha registrato un aumento dell'utile netto nel secondo trimestre, in controtendenza rispetto alla performance piu debole del principale concorrente LG Energy Solution. L'utile e salito del 13,4% a 12,35 miliardi di yuan (1,7 miliardi di dollari), secondo i calcoli di Bloomberg News, superando le stime degli analisti. L'utile netto per il primo semestre e cresciuto del 10,4% a 22,9 miliardi di yuan. Fornitore chiave di Tesla, Catl incrementa la sua leadership nella produzione di batterie a livello globale: la quota di mercato e salita al 37,5% a maggio, 2,3 punti percentuali in piu rispetto all'anno precedente, secondo i dati di SNE Research.