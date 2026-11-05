Le batterie del futuro senza litio nascono al Politecnico di Milano. Più sicure, piu leggere, più longeve

Un nuovo elettrolita polimerico per sostituire gli ioni di litio nelle batterie. E il frutto della ricerca svolta da un team del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica - Dcmic 'Giulio Natta' del Politecnico di Milano, che ha concepito e sviluppato una rivoluzionaria membrana in gel quasi-solido, non infiammabile, in grado di favorire il trasporto degli ioni fluoruro a temperatura ambiente all'interno delle batterie. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Energy Storage Materials, e nato da una collaborazione tra diversi docenti e laboratori del Dcmic, grazie a un approccio interdisciplinare che ha integrato competenze di chimica, ingegneria dei materiali, elettrochimica e dinamica molecolare.

Protagonisti il coordinatore Maurizio Sansotera, responsabile del laboratorio Fluoritech, Luca Magagnin, responsabile del See Lab - Surface Engineering and Electrochemistry Laboratory, che ha curato la caratterizzazione elettrochimica, e Giuseppina Raffaini, il cui contributo nella dinamica molecolare e stato fondamentale per comprendere i meccanismi alla base del trasporto degli ioni fluoruro della membrana polimerica.

Uno studio pioneristico proprio nel definire, per la prima volta, il concetto di Fluoride Exchange Membrane - Fem, in analogia con le diffuse membrane a scambio protonico (Pem), gia utilizzate in numerose applicazioni, e scambio anionico (Aem). I vantaggi di batterie agli ioni fluoruro sono diversi, e notevoli, a partire dall'impatto ambientale in quanto potrebbero sfruttare materiali piu facilmente reperibili e molto piu abbondanti del litio. E non solo: potrebbero avere un ruolo attivo nella transizione energetica, per i sistemi di accumulo necessari a immagazzinare l'energia proveniente da fonti rinnovabili, grazie a una caratteristica fondamentale di questo innovativo materiale: la sua non-infiammabilita.

«Le energie rinnovabili hanno picchi di produzione le cui fasce orarie non corrispondono a quelli di consumo; per risolvere questo problema, diversi Paesi europei stanno realizzando sistemi di accumulo per l'energia prodotta, ma la diffusione di questi sistemi e spesso condizionata dai timori legati al rischio di incendio delle batterie - spiega Maurizio Sansotera, docente di Fondamenti Chimici - La tecnologia che stiamo sviluppando si basa sull'impiego di una membrana polimerica non infiammabile che riduce il rischio di incendio e offre, al contempo, il vantaggio di utilizzare un elemento abbondante ed equamente distribuito in natura».

Non solo piu sicure, ma anche batterie piu leggere e in grado di durare piu a lungo, in quanto potrebbero offrire densita energetiche teoriche superiori: «Si parla di circa 600 Wattora per chilo, mentre le batterie agli ioni di litio standard viaggiano sui 150-250 circa. Nella pratica, significherebbe circa una durata doppia: in un'auto elettrica, si potrebbe percorrere il doppio dei chilometri - afferma Luca Magagnin, docente di Chimica Fisica Applicata - e gli utilizzi sono svariati, dai sistemi di accumulo, appunto, a droni, satelliti, aerei».

Un altro aspetto fondamentale, poi, e che il trasporto degli ioni fluoruro nell'elettrolita polimerico creato avviene a temperatura ambiente: «La membrana quasi solida da noi ideata consente il trasporto degli ioni fluoruro gia a temperatura ambiente. Si riesce cosi ad evitare lo spreco di energia necessario per il preriscaldamento della batteria - sottolinea Giuseppina Raffaini, docente di Chimica e Materiali - Nelle precedenti generazioni di batterie agli ioni fluoruro era necessario, invece, raggiungere temperature operative intorno ai 100-150 gradi per migliorarne la conducibilita ionica, consumando parte dell'energia immagazzinata dissipandola in calore». La membrana gel agli ioni fluoruro inoltre permette di superare la dipendenza dal litio e di compiere un importante passo avanti verso lo sviluppo di batterie di nuova generazione, con la prospettiva di offrire maggiore densita energetica, piu sicurezza e migliore sostenibilita.