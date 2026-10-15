Batterie per auto elettriche: ritorna il sodio. La chimica a costi ridotti. Le unità non contengono materiali onerosi

La legge "non c'è due senza tre" potrebbe presto riguardare anche le batterie per autotrazione. Oltre alle già note NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) e alle LFP (Litio-Ferro-Fosfato), si stanno infatti facendo spazio anche quelle degli ioni di Sodio (Na-ion). Si tratta di una chimica non del tutto nuova in realtà. Basti pensare che la prima Smart elettrica del 2007 aveva una batteria al Sodio, precisamente al Sodio-Nickel cloruro, presto sostituita da una al Litio fornita da Tesla. Oggi invece è la Changan a rilanciare il Sodio sulla Nevo A06, una berlina la cui batteria, denominata Naxtra, è stata sviluppata dalla CATL, ovvero dal leader incontrastato del settore tanto da avere il 38% del mercato mondiale.

Il gigante di Ningde ha appena concluso un accordo con HyperStrong, numero uno in Cina per l’integrazione tra sistemi di accumulo e batterie, per una fornitura pari a 60 GWh (quanto riescono a produrre due grandi gigafactory) di batterie al Sodio per uso stazionario e ne ha pronta una, denominata Tianxing II, specifica per i mezzi commerciali. Numeri che danno la dimensione del potenziale che CATL assegna a questa tecnologia che è sotto la lente anche di altri specialisti come BYD e LG e costruttori come BAIC, Volkswagen e anche Stellantis che sta lavorando con la Tiamat, startup francese nata come spin-off del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique).

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova chimica? Il primo e più importante è il costo, inferiore del 20-30% rispetto alle LFP e del 40-50% rispetto alle NMC, perché le batterie al Sodio non contengono materiali onerosi come Litio, Cobalto e grafite che, tra l’altro, provengono da paesi a bassa stabilità politica e sono molto più rari di un elemento che può essere banalmente ricavato dal sale marino ed è dunque distribuito geograficamente in modo più omogeneo, garanzia ulteriore di stabilità della fornitura e del prezzo.

Dalla parte del Sodio ci sono anche le eccellenti prestazioni a freddo tanto che a -20 °C la capacità di ritenzione della carica supera il 90% e anche quella di ricarica è molto superiore alle batterie NMC e LFP inoltre, rispetto a quest’ultima, ha una capacità di scarica superiore del 50% a -30 °C. Questo vuol dire minore consumo energetico e maggiore efficienza e soprattutto garanzia di funzionamento in alcuni tipi di clima e condizione atmosferica.

Le batterie agli ioni di Sodio sono inoltre molto stabili e non temono la perforazione, il fuoco e persino l’essere segate a metà, infine accettano 3-4.000 cicli - addirittura di 8mila in alcune applicazioni – con una degradazione più lenta delle celle. Altro vantaggio è la possibilità di produrle sulle stesse linee di produzione delle LFP con modifiche minime, dunque con costi industriali ridotti ed economie di scala. Gli svantaggi riguardano invece le prestazioni in termini di tensione nominale per cella (-25% circa) e di densità energetica che per il momento si attesta intorno ai 140-160 Wh/kg contro i 180-200 Wh/kg delle LFP e i 250-280 Wh/kg delle NMC.

Anche i materiali dei catodi e degli anodi sono suscettibili di perfezionamenti per stabilizzarne la purezza. Un recente studio dell’Università di Tianjin pubblicato dalla rivista Nature Communications, ad esempio, parla di un nuovo trattamento a 900 °C per gli anodi al carbonio duro in grado di migliorarne la durata e la costanza di comportamento. Il dato fondamentale è che, a parità di dimensioni e peso, le batterie agli ioni di Sodio hanno meno energia e potenza ovvero meno capacità, autonomia e prestazioni anche in termini di ricarica. Questo mix di pro e contro tuttavia offre a questo tipo di accumulatore un posizionamento ben preciso: essere in futuro la scelta ideale per i veicoli più piccoli e i mezzi commerciali e pesanti permettendo loro di essere ancora più accessibili e allargando la clientela potenziale per la mobilità elettrificata.